Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Έξτρα φορο-μπόνους και το 2026 - Παράταση κινήτρων

Τι θα προβλέπει η διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τα 20 επαγγέλματα που δίνουν έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους. Ποιες αποδείξεις θα συνεχίσουν να μετράνε διπλά.

Οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να έχουν όφελος και το 2026 αν πληρώνουν με κάρτες, e-banking ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επαγγελματίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα φοροδιαφυγής. Από δικηγόρους και ηλεκτρολόγους μέχρι κομμωτήρια, ταξί, φωτογράφους, γυμναστήρια και σχολές χορού, κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή θα οδηγεί σε έξτρα έκπτωση φόρου.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και άλλες ιατρικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να μετρούν διπλά και το 2026 για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος που απαιτείται να δηλωθεί μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Νέα διάταξη

Με διάταξη που θα περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές του 2026, παρατείνονται τα φορολογικά κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και το 2026. Συγκεκριμένα:

- Διατηρείται η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών δαπανών σε συγκεκριμένους επαγγελματίες, με ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ τον χρόνο.

Για έξοδα 5.000 ευρώ προκύπτει μείωση εισοδήματος κατά 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ η έκπτωση φτάνει τα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ τα 4.500 ευρώ.

Όμως, ακόμη και αν οι δαπάνες ξεπεράσουν τις 20.000 ευρώ, το όφελος «κλειδώνει» στις 5.000 ευρώ. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα. Έτσι, αν κάποιος δηλώσει 4.500 ευρώ, η μέγιστη έκπτωση περιορίζεται σε αυτό το ύψος.

Οι δαπάνες

Στη λίστα με τα 20 επαγγέλματα που φέρνουν έξτρα έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους περιλαμβάνονται:

Κτηνιατρικές υπηρεσίες Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης Εργασίες ηλεκτρολόγου Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων Εργασίες ξυλουργού Εργασία τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ. Εργασία σκυροδέματος Υπηρεσίες ταξί Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς Υπηρεσίες κηδειών Υπηρεσίες μασάζ Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες Ανάπτυξη φωτογραφιών Σχολές χορού Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες) Νομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται με κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet ή paypal. Το όφελος αφορά μόνο τον φορολογούμενο που κάνει τις πληρωμές, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς στον ή στη σύζυγο. Αν η μείωση του εισοδήματος ξεπεράσει το πλαφόν των 5.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό χάνεται.

- Διπλάσιες αποδείξεις.

Οι αμοιβές σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων. Έτσι, μια επίσκεψη των 100 ευρώ που εξοφλείται με πλαστικό χρήμα καταγράφεται ως 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.