Πού «σπρώχνουν» τον Γενικό Δείκτη οι νέες τιμές-στόχοι για τα blue chips

Έλληνες και ξένοι αναλυτές έχουν προχωρήσει σε μπαράζ αναθεωρήσεων τιμών-στόχων για τις μετοχές των μεγαλύτερων ελληνικών εισηγμένων. Τι προκύπτει αν «μεταφράσουμε» τις εκτιμήσεις τους σε όρους Γενικού Δείκτη;

Έλληνες και ξένοι αναλυτές έχουν προχωρήσει από το καλοκαίρι και μετά σε ένα μπαράζ αναθεωρήσεων τιμών-στόχων για τις μετοχές των μεγαλύτερων ελληνικών εισηγμένων.

Ο τραπεζικός κλάδος είχε και εξακολουθεί να έχει την… τιμητική του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ενδιαφέρον δεν υπήρξε έντονο και για τα μη τραπεζικά blue chips της Λεωφόρου Αθηνών.

Μιας και οι αναθεωρήσεις των τιμών-στόχων, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ανοδικές, υπήρξαν εντυπωσιακές σε κάποιες περιπτώσεις, υποδηλώνοντας περιθώρια ανόδου σε υψηλά διψήφια ποσοστά, θα είχε ενδιαφέρον μια άσκηση για να δούμε προς ποια κατεύθυνση -και πόσο έντονα- «σπρώχνουν» αυτές οι αναθεωρήσεις τον Γενικό Δείκτη. Ειδικά τώρα, που ο Σεπτέμβριος, και μαζί του η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των εισηγμένων του ΧΑ, οδεύει προς το τέλος του και η αγορά δείχνει τις τελευταίες ημέρες διατεθειμένη, τουλάχιστον σε επίπεδο τραπεζών, να επαναπροσεγγίσει τα πρόσφατα υψηλά.

Τα «βαριά χαρτιά»

Για τους σκοπούς της άσκησης εστιάζουμε αρχικά στις 10 μετοχές με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον Γενικό Δείκτη και χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας.

Οι μετοχές αυτές είναι οι Eurobank, ΕΤΕ, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen, Coca-Cola HBC, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Παρακάτω απεικονίζεται η βαρύτητα κάθε μετοχής στον Γενικό Δείκτη, μαζί με τους συντελεστές στάθμισης (capping factors) που ισχύουν από την τελευταία αναθεώρηση του Ιουνίου, καθώς και οι τιμές κλεισίματος που χρησιμοποιούμε ως αφετηρία.

Οι 10 αυτές μετοχές (επί συνόλου 60 που συμμετέχουν στον ΓΔ) αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου της αξίας συναλλαγών (στοιχεία Αυγούστου 2025) και το 74% περίπου του βάρους (weighting) στον Γενικό Δείκτη. Επομένως, μας δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα για το πώς η εξέλιξη των τιμών αυτών των μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις που θα δούμε παρακάτω, μπορεί να επηρεάσει την τιμή του Γενικού Δείκτη.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνεται το εύρος των πιο πρόσφατων αναθεωρημένων τιμών που έχουν δώσει ως στόχους το τελευταίο διάστημα Έλληνες και ξένοι αναλυτές.

Τα σενάρια για τον Γενικό Δείκτη

Από το επίπεδο των 2.042 μονάδων (κλείσιμο 22/9/2025), οι εκτιμήσεις των αναλυτών αφήνουν ανοιχτό ένα αρκετά ευρύ φάσμα πιθανών διαδρομών για τον Γενικό Δείκτη.

Στο συντηρητικό σενάριο, αν δηλαδή οι εν λόγω μετοχές «πιάσουν» τις χαμηλότερες τιμές-στόχους, και συνυπολογίζοντας την επίδραση κάθε τίτλου στον Γενικό Δείκτη, τότε προκύπτει ένα περιθώριο ανόδου της τάξης του 7%, που αντιστοιχεί σε τιμή 2.180 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη.

Στο (υπερ)αισιόδοξο σενάριο, όπου και οι 10 μετοχές επαληθεύσουν ταυτόχρονα τις υψηλότερες τιμές-στόχους, τότε το περιθώριο ανόδου του Γενικού Δείκτη διαμορφώνεται σε 21% περίπου, που μεταφράζεται σε τιμή κοντά στις 2.460 μονάδες.

Ασφαλώς, πρόκειται για μια σκοπίμως απλουστευμένη προσέγγιση. Αφενός, σε αυτό το στάδιο της άσκησης εστιάζουμε μόνο στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές-στόχους. Αφετέρου, διότι στην πράξη είναι σχεδόν απίθανό να κινηθούν και οι 10 τίτλοι προς την ίδια κατεύθυνση και, μάλιστα, να βρεθούν συγχρονισμένα στο κάτω ή στο άνω εύρος των εκτιμήσεων των αναλυτών. Ωστόσο, αυτό που επιδιώκουμε είναι να αποτυπώσουμε, με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, τη δυνητική επίδραση των μετοχών που λειτουργούν ως βαρόμετρο για τον Γενικό Δείκτη.

Μια διαφορετική προσέγγιση θα ήταν να βασιστούμε στις διάμεσες τιμές των εκτιμήσεων που έχουμε στη διάθεσή μας, ως αφετηρία για να αποτυπώσουμε τις πιθανές διαδρομές του Γενικού Δείκτη. Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι αν οι 10 μετοχές «πιάσουν» τις διάμεσες τιμές, αυτό μεταφράζεται σε περιθώριο ανόδου της τάξης του 14,5% για τον Γενικό Δείκτη, ήτοι μια τιμή κοντά στις 2.340 μονάδες.

Αντιστοίχως, αν οι 10 μετοχές «πιάσουν» π.χ. το 75% των (διάμεσων) τιμών-στόχων τότε ο ΓΔ θα κινηθεί προς τις 2.260 μονάδες κ.ο.κ.

Συμπερασματικά

Είναι χρήσιμο να επαναλάβουμε, προς αποφυγή παρερμηνειών και… παρεξηγήσεων, ότι ο σκοπός της άσκησής μας είναι να ψηλαφήσουμε προς τα πού «σπρώχνουν» τον Γενικό Δείκτη οι πιο δεικτοβαρείς τίτλοι, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αναλυτών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ασφαλώς είναι πιθανό κάποιες να μας διαφεύγουν. Εξίσου πιθανό είναι, κάποιοι από τους αναλυτές να μην έχουν αναθεωρήσει ακόμα τιμές-στόχους, ειδικά για εισηγμένες που ανακοίνωσαν πολύ πρόσφατα τα μεγέθη τους.

Επίσης, ας μην ξεχνάμε και το… άλλο 25% του Γενικού Δείκτη. Στα σενάρια που εξετάσαμε πιο πάνω, οι υπολογισμοί βασίζονται αποκλειστικά στις 10 μετοχές με τη μεγαλύτερη στάθμιση, που αντιστοιχούν περίπου στο 75% του Δείκτη. Για τις υπόλοιπες μετοχές, η άσκηση υποθέτει ότι μένουν σταθερές, κάτι που φυσικά δε θα συμβεί στην πράξη. Με απλά λόγια, χαρτογραφήσαμε μόνο τη δυνητική επίδραση των «βαριών χαρτιών», χωρίς φυσικά να προεξοφλείται η πορεία του συνόλου της αγοράς.

Το συμπέρασμα είναι ότι, με βάση τις τιμές-στόχους που έδωσαν -έκαστος σε διαφορετική χρονική στιγμή- οι αναλυτές, ουσιαστικά περιγράφουν μια εικόνα όπου, ακόμα και στην πιο συντηρητική εκδοχή της, υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε τα «βαριά χαρτιά» του ταμπλό να δώσουν μέσα τους επόμενους 12 μήνες σημαντική ώθηση στον Γενικό Δείκτη, πιθανότατα προς νέα πολυετή υψηλά.