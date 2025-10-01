Πώς προχωρά ο ΒΟΑΚ (παραχώρηση) - Τα οδικά έργα Αττικής και η επέκταση της Λ. Κύμης

Αναμονή για την ουσιαστική ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την υλοποίηση του οδικού έργου «Χανιά – Ηράκλειο» εκτιμώμενης αξίας 1,8 δις ευρώ, δηλαδή της εκκίνησης εργασιών εντός του 2025. Οι εκκρεμότητες και το Ταμείο Ανάκαμψης. «Θολό τοπίο» για τα έργα – ανάσα στην Αττική, ιδίως προς το Ελληνικό. «Παγωμένη η Λ. Κύμης.

Η… ουσιαστική ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την υλοποίηση του οδικού έργου «Χανιά – Ηράκλειο» εκτιμώμενης αξίας 1,8 δισ. ευρώ, ή αλλιώς η εκκίνηση αρχικών και βασικών εργασιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται και με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ για το τμήμα αυτό), αποτελεί την προτεραιότητα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσον αφορά στο μέτωπο των εξελίξεων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Όπου, θυμίζουμε, συμμετέχει (μαζί με ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) και στο τμήμα που προωθείται μέσω ΣΔΙΤ.

Κύκλοι της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που είναι ο επενδυτής – παραχωρησιούχος, εστιάζουν στην έναρξη των εργασιών, με το κλείσιμο εκκρεμοτήτων να αποτελεί βασική παράμετρο για να «πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες». Ζητήματα που σχετίζονται με απαλλοτριώσεις, μελέτες – τεχνικό αντικείμενο, την προαίρεση Κίσσαμος - Χανιά κ.α., πρέπει να επιλυθούν άμεσα από τους εμπλεκόμενους, όπως π.χ. και το Δημόσιο, ώστε να «εκκινήσουν οι εργασίες εντός του 2025», όπως προσδοκούν στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όσον αφορά ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ειδικότερα τη συμμετοχή σε κατασκευή και παραχώρηση των σχημάτων AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΜΕΤΚΑ (όμιλος METLEN), που από καιρό έχει αναδείξει το insider.gr, κύκλοι του ομίλου που παρακολουθούν τις εξελίξεις αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές και συζητήσεις, μάλλον δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για την ώρα, ενώ αυτό που προέχει είναι να ξεκινήσουν τα έργα με 5ετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Τα οδικά έργα στην Αττική

Η παραχώρηση του ΒΟΑΚ, μαζί με την ανάληψη της Εγνατίας Οδού (μάλλον τέλη 2025), τη νέα Αττική Οδό και τις άλλες οδικές συμβάσεις, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το IRC στο Ελληνικό κ.α., αποτελεί αιχμή – προτεραιότητα για τον όμιλο, που ως γνωστόν εκπονεί μελέτης για παρεμβάσεις στον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ έχει προτείνει και δύο οδικά έργα, μέσω Πρότυπων Προτάσεων, στην Αττική. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ανθρώπους που είναι κοντά στη διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η επέκταση της Αττικής Οδού (από την περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος κόμβου στρατοπέδου Σακέτα) μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιουπόλεως που θα καταλήγει στη Λ. Βουλιαγμένης, θεωρείται ως κομβικό έργο για τα νότια προάστια, εν όψει και της έναρξης λειτουργίας του project στο Ελληνικό, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει και ίδιες επενδύσεις (IRC Ελληνικό).

Και παλιότερα ο κ. Περιστέρης έχει αναφέρει ότι «είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει… από χτες», πριν καν εκκινήσουν τα έργα ανάπλασης, ενώ θυμίζουμε ότι και η ίδια η Lamda έχει προσφέρει μέσω δωρεάς μελέτες που σχετίζονται με την εν λόγω οδική παρέμβαση (για να γίνει η Λ. Βουλιαγμένης δρόμος ελεύθερης ροής χωρίς φωτεινούς σηματοδότες), που εντάσσεται στην Πρότυπη Πρόταση των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού ή καλύτερα για νέα οδικά έργα στο Λεκανοπέδιο (και προς Μεσόγεια, Ραφήνα, Λαύριο).

Όπως αναφέρουν πηγές του ομίλου, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις, αλλά και 2-3 εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, μέσω σύμβασης παραχώρησης. Μάλιστα, προβλέπεται η συμμετοχή του δημοσίου να ξεκινάει από το 2037 και μετά, με τους κατασκευαστές και τις τράπεζες να αναλαμβάνουν τα αρχικά κεφάλαια. Ωστόσο, ακόμα στα γραφεία των κατασκευαστών δεν έχει φτάσει κάποια απάντηση, ενώ και από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών έχουν αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις Πρότυπες Προτάσεις, χρειάζονται θεσμικές αλλαγές, θα εξεταστούν αλλά δεν έχουν «ανοίξει οι φάκελοι». Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προτείνει και την υλοποίηση του οδικού άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, κόστους 500 εκατ. ευρώ, για παράκαμψη του Κηφισού (για τα βαρέα οχήματα ειδικά).

Να θυμίσουμε ότι η ηγεσία του υπουργείου έχει αναφέρει ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή της αστικής σήραγγας της Ηλιούπολης, κόστους περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο αφορά υπόγεια λεωφόρο συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Η επέκταση της Λ. Κύμης

Ένα οδικά έργο που θα μπορούσε να δώσει «ανάσες» στο κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου και ειδικότερα στην Αττική οδό είναι η επέκταση της Λ. Κύμης προς την Εθνική οδό. Βέβαια, το έργο αυτό, άνω των 350 εκατ. ευρώ, έχει δημοπρατηθεί από το 2022, έχει ισχυρό ανάδοχο σχήμα (ΤΕΡΝΑ, AKTOR), αλλά έχει «μπλέξει» σε δικαστικές προσφυγές (τοπικού Δήμου που θέλει τεχνική αλλαγή με σήραγγα στο σημείο που περνάει από τα όριά του για να μην «κόβει» την πόλη στα δύο) αλλά και σε προβλήματα χρηματοδότησης, όπως έχουν αναφέρει από το υπουργείο. Πάντως, στην αγορά εκτιμούν ότι το έργο «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα: Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως τον Κόμβο της Καλυφτάκη στην Εθνική Οδό» είναι σημαντικό καθώς θα εξυπηρετεί μέση ημερήσια κυκλοφορία 35.000 οχημάτων την ημέρα, τα οποία θα διακινούνται μεταξύ του κέντρου της Αθήνας (περιλαμβανομένων των περιοχών Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου) και της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, βόρεια της Κηφισιάς.