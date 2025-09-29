Με αποδυναμωμένο τζίρο, η αγορά επιβεβαίωσε στην προτελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου την ήδη υπάρχουσα, εδώ και έναν μήνα, εικόνα συσσώρευσης. Optima, Τρ. Κύπρου και Metlen ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Αν και κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, με κέρδη που λίγο μετά τις 12:30 έφτασαν το 1% και τις 2.052,56 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης περιόρισε στη συνέχεια τα κέρδη και τη διακύμανσή του. Έως τη λήξη των συναλλαγών κινήθηκε σε στενό εύρος που δεν ξεπέρασε τις… 7 μονάδες, για να ολοκληρώσει με οριακά κέρδη 0,13% στις 2.034,46 μονάδες.

Με μία συνεδρίαση να υπολείπεται, τον Σεπτέμβριο ο ΓΔ διατηρεί θετικό πρόσημο (+0,63%), σε επίπεδο τριμήνου ενισχύεται 8,91%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου (YTD) καταγράφει κέρδη 38,43%.

Παρά τις διαφοροποιήσεις σε επιμέρους τίτλους, η αγορά δείχνει ότι έχει ανάγκη από νέους καταλύτες προκειμένου να διαφύγει, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται.

Κάτι που περιέγραψε σε έκθεσή της και η HSBC, υποβαθμίζοντας σε neutral τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές. Οι αναλυτές του οίκου σχολίασαν ότι «μεγάλο μέρος των θετικών καταλυτών, σχετικά με τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη βελτίωση των μερισματικών αποδόσεων έχει ήδη τιμολογηθεί» στα τρέχοντα επίπεδα. Προσθέτοντας ότι βλέπουν «λιγότερους καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική υπεραπόδοση».

Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, η Fast Finance σχολίαζε σήμερα για τον Γενικό Δείκτη ότι πιθανότατα, χρονικά, «δεν έχει ιδιαίτερες αντοχές οπότε η κατεύθυνση θα δοθεί σύντομα». Οι αντιστάσεις για τον Γενικό Δείκτη τοποθετούνται στις 2.050 και 2.068 μονάδες, με επόμενο επίπεδο τις 2.100. Οι 2.020 μονάδες είναι επίπεδο που συντηρεί την τάση και είναι σημαντικό να διατηρηθεί σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή.

Σε θετικό έδαφος έκλεισε τη Δευτέρα και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,62% στις 2.274,68 μονάδες, με τα κέρδη άνω του 3% για τις Optima και CrediaBank να ξεχωρίζουν.

Στο σύνολο του ταμπλό 48 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 64 που υποχώρησαν και 39 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 164,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,55 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 3,41% της Optima στα 8,49 ευρώ, 2,76% της Τρ. Κύπρου στα 8,18 ευρώ και 1,99% της Metlen στα 48,06 ευρώ. Στο +1,91% έκλεισε ο τίτλος της ΕΤΕ (12,30 ευρώ), στο +1,48% με νέα υψηλά η Viohalco (7,55 ευρώ), στο +1,33% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (22,82 ευρώ), ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκε και η ElvalHalcor (2,97 ευρώ). Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Helleniq Energy και ΟΠΑΠ, ενισχυμένες 0,47% και 0,405 αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Coca-Cola HBC και Cenergy με απώλειες 3,03% και 2,91% αντίστοιχα. Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,65% στα 6,57 ευρώ, η ΔΕΗ 1,285 στα 13,90 ευρώ, ενώ με απώλειες μικρότερες του 1% ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση οι Τρ. Πειραιώς (-0,85%), Aegean (-0,44%), Lamda Development (-0,38%), ΟΤΕ (-0,25%), Eurobank (-0,15%), ΔΑΑ (-0,10%) και Alopha Bank (-0,06%).

Χωρίς μεταβολή έκλεισε η διαπραγμάτευση για τους τίτλους των Aktor, Τιτάν, Motor Oil, Jumbo και Σαράντη.