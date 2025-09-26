Πιέσεις με συγκρατημένο τζίρο στο ΧΑ

Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με συγκρατημένο τζίρο. Σε οριακά θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών.

Upd. 15:27

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης, αναζητώντας ωστόσο βραχυπρόθεσμες στηρίξεις.

Οι κινήσεις στο ταμπλό παραμένουν επιλεκτικές, η διάθεση κατοχύρωσης κερδών συντηρείται, ενώ αρκετοί μεμονωμένοι τίτλοι συνεχίζουν να κινούνται στη βάση των αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινώσει.

Πέραν των αποτελεσμάτων, η αποεπένδυση της Intracom από την Aktor, η επιτυχία του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και η αντίστοιχη της Intralot που προηγήθηκε, παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύρια Αγορά του ΧΑ «υποδέχεται» σήμερα τον τίτλο της REALCONS, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,14 ευρώ.

Εκτός συνόρων, οι νέες απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα επηρεάζουν το κλίμα, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ωστόσο ανοδικά.

Για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, που κινείται εκατέρωθεν των 2.030 μονάδων, οι απώλειες αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται σε 0,52% στις 2.024,58 μονάδες. Νωρίτερα βρέθηκε έως τις 2.021,39 μονάδες.

Οριακά κέρδη καταγράφει ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 0,03% στις 2.553,27 μονάδες, με την Τρ. Κύπρου να ξεχωρίζει στο +1,27% (7,96 ευρώ) και τις Credia και Optima να ενισχύονται περί του 0,7%.

Στο σύνολο του ταμπλό 41 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 77 που υποχωρούν και 33 που διατηρούνται αμετάβλητες,

Λίγο πριν τις 15:30 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 117,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 16,22 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.