Η υγεία... έβλαψε τις ευρωαγορές

Παρά τα θετικά στοιχεία για την ανεργία και την ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, παρά τα θετικά στοιχεία για την ανεργία και την ανάπτυξη στις ΗΠΑ που θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της Fed που χαράσσει τα επόμενα βήματά της στο πεδίο των επιτοκίων. Τα ταμπλό βάρυναν οι μετοχές του κλάδου της υγείας μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ότι έχει ξεκινήσει νέες έρευνες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την εισαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιατρικών ειδών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Ειδικότερα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,66% στις 550,22 μονάδες ενώ, ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,30% στις 5.448 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,56% στις 23.534 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,42% στις 7.795 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 βρέθηκε στο -0,39% στις 9.213 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,43% στις 42.242 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανήλθε στις 15.136 μονάδες με -0,38%.

Στα ταμπλό, η γερμανική Siemens Healthineers απώλεσε 3,45%, ενώ η Koninklijke Philips διολίσθησε 3,03% και η βρετανική ConvaTec Group που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό αποδυναμώθηκε 5,63%. Στον αντίποδα, η μετοχή της H&M σημείωσε άλμα 9,78%, καθώς ο σουηδικός γίγαντας του λιανικού εμπορίου πέτυχε πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των κερδών του για το τρίτο τρίμηνο.

Στον τομέα της δασμολογικής πολιτικής, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στο 15% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Ο Πίτερ Κάζιμιρ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δήλωσε πως ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει πλέον επιτευχθεί, επομένως δεν χρειάζεται να βιαστούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αλλαγές στα επιτόκια.

«Μπορούμε να πούμε με κάποια υπερηφάνεια ότι έχουμε πετύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό και τώρα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και αποφασιστικοί σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε, αλλά και έτοιμοι να δράσουμε όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Σλοβάκος αξιωματούχος σε ομιλία του στη Μπρατισλάβα, σύμφωνα με το Bloomberg.