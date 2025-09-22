«Έσπασε» νέο ρεκόρ ο χρυσός - Σε υψηλό άνω των 14 ετών το ασήμι

Αισιοδοξία για νέες μειώσεις επιτοκίων ενόψει PCE και ομιλιών από διάφορους αξιωματούχους της Fed.

Κέρδη κατέγραψε ο χρυσός τη Δευτέρα, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από τις προσδοκίες των επενδυτών για μια ήπια πορεία μείωσης των επιτοκίων, ενόψει των δηλώσεων πολλών αξιωματούχων της Fed και κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό εντός εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού στην αγορά spot κέρδισε 1,7% στα 3.747,08 δολάρια ανά ουγγιά, στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών των 3.719,65 δολαρίων. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου πρόσθεσαν 1,9% στα 3.775,10 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,1% στα 43,99 δολάρια ανά ουγγιά, σε υψηλό άνω των 14 ετών, με την πλατίνα να πρόσθεσε 1% στα 1.418,61 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 3,3% στα 1.186,71 δολάρια.

«Θα περίμενα ότι ο χρυσός θα φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά αυτή την εβδομάδα, με τους αξιωματούχους της Fed να είναι πιθανό να υποδείξουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, αλλά από τα δεδομένα εξαρτάται ο ρυθμός και το μέγεθος των περικοπών», επεσήμανε στο Reuters ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

«Υπάρχει μια μετατόπιση στους παράγοντες που υποστηρίζουν τον χρυσό. Μέχρι στιγμής ήταν η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και την Ασία, τώρα αρχίζουμε επίσης να βλέπουμε τους δυτικούς επενδυτές να επιδιώκουν να πάρουν το πολύτιμο μέταλλο κάτι που είναι ορατό στα ETFs, λόγω των προσδοκιών για πτώση των επιτοκίων των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε περαιτέρω άνοδο, με τον χρυσό να αναμένεται να φτάσει τα 3.900 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026», κατέληξε.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) αναμένεται να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, με τον πρόεδρο, Τζερόμ Πάουελ να κάνει δηλώσεις την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα σχόλιά τους για ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η αγορά επικεντρώνεται επίσης στην δημοσίευση των δεδομένων των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) των ΗΠΑ την Παρασκευή, για «σήματα» σχετικά με τον ρυθμό περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων.

Η Fed προχώρησε στην πρώτη μείωση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο, με περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη ενώ σηματοδότησε την πρόθεσή της για περαιτέρω χαλάρωση με 2 ακόμη «ψαλιδίσματα» εντός 2025.

Οι επενδυτές αναμένουν μία μείωση τον Οκτώβριο και μία τον Δεκέμβριο, με πιθανότητα 93% και 81% αντίστοιχα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι χρυσός μετρά κέρδη άνω του 40% φέτος, λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.