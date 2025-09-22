Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές - Απώλειες άνω του 7% για Porsche και Volkswagen

Οι μετοχές αυτοκινήτων κατέγραψαν πτώση, με τον Stoxx Europe Automobiles and Parts να ολοκληρώνει στο -0,10%.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα. Πρόκειται για μια κίνηση που προκάλεσε τριγμούς στην παγκόσμια κοινότητα τόσο της ΑΙ όσο και της μετανάστευσης ειδικά προς τις ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,13% στις 553,40 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,30% στις 5.441 μονάδες.

Οι μετοχές αυτοκινήτων κατέγραψαν πτώση, με τον Stoxx Europe Automobiles and Parts να ολοκληρώνει στο -0,10%. Η Porsche κατέγραψε απώλειες 7,20%, αφού υποβάθμισε το outlook για την κερδοφορία της στο 2025 ενώ καθυστέρησε επίσης την κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω χαμηλής ζήτησης. Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Porsche, αποδυναμώθηκε 7,10%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,44% στις 23.536 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,30% στις 7.830 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,11% στις 9.226 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,26% στις 42.423 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 1,08% στις 15.095 μονάδες.

Επιστρέφοντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών κλπ) να εργαστούν στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, προβλέπει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος H‑1B, εκτός εάν ο εργοδότης τους έχει καταβάλει το επιπλέον τέλος των 100.000 δολαρίων. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από χτες, 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες και είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο 3 ετών, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως 6 χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη. Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.

Η Ινδία, από την πλευρά της, αντέδρασε στο τέλος των 100.000 δολαρίων για αιτήσεις στο πρόγραμμα βίζας H-1B, λέγοντας ότι το μέτρο «είναι πιθανό να έχει ανθρωπιστικές συνέπειες λόγω της αναστάτωσης που προκαλείται στις οικογένειες». Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο Τραμπ παρουσίασε τη νέα βίζα, «χρυσή κάρτα», με κόστος... 1 εκατ. δολάρια, που προσφέρει γρήγορη πορεία προς την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας. Επίσης, ανακοίνωσε και την ακόμη πολυτελέστερη «κάρτα πλατίνας Τραμπ» στην τιμή των 5 εκατ. δολαρίων που επιτρέπει παραμονή στις ΗΠΑ έως και 270 ημέρες ετησίως χωρίς φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα εκτός ΗΠΑ.