Η BBVA ανεβάζει την προσφορά για Banco Sabadell στα 17 δισ. ευρώ

Νέα βελτιωμένη πρόταση με αύξηση 10% από την προηγούμενη προσφορά.

Αναβαθμίζει την πρόταση εξαγοράς της Banco Sabadell, η BBVA κατά περίπου 10% προσφέροντας πλέον περισσότερες μετοχές και αποτιμώντας τον όμιλο περίπου στα 17 δισ. ευρώ (20 δισ. δολάρια).

Η τράπεζα προσφέρει τώρα μία κανονική μετοχή BBVA για κάθε 4,8376 από τον αντίστοιχο τίτλο της Banco Sabadell, σύμφωνα με το Bloomberg, με 1,6% premium σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της κατά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.

Η βελτιωμένη πρόταση σηματοδοτεί μια αλλαγή μετά από μήνες που τα κορυφαία στελέχη της BBVA επέμεναν ότι δεν υπήρχε ανάγκη ή πρόθεση βελτίωσης της προσφοράς.

Η νέα πρόταση έρχεται επίσης παρά την απόφαση των επενδυτών της Sabadell τον Αύγουστο να εγκρίνουν την πώληση της βρετανικής μονάδας TSB στην Banco Santander και να διανείμουν έκτακτο μέρισμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Το ΔΣ της Sabadell απέρριψε την αρχική προσφορά της BBVA για το 2024 με το σκεπτικό ότι υποτιμούσε τις δυνατότητες της τράπεζας, και η διοίκησή της έχει εκφράσει μετ' επιτάσεως την αντίθεσή της στη συμφωνία. Ο Ντέιβιντ Μαρτίνεθ, τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής της Sabadell, είχε τονίσει ότι η προσφορά ήταν «η σωστή στρατηγική» αλλά «ανέφικτη» στην προσφερόμενη τότε τιμή.

Η BBVA ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι το διοικητικό της συμβούλιο «συμφώνησε να παραιτηθεί τόσο από την πιθανότητα περαιτέρω βελτιώσεων στην πρόταση όσο και από την παράταση της περιόδου αποδοχής», αποκλείοντας ουσιαστικά μια άλλη αύξηση. «Η αναθεωρημένη προσφορά είναι δίκαιη και όχι εντελώς απροσδόκητη, και αρκετά ελκυστική» για να την αποδεχτούν οι περισσότεροι επενδυτές της Sabadell, ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της RBC, Μπέντζαμιν Τομς.

Η αρχική προσφορά του 2024 περιλάμβανε μία μετοχή BBVA συν 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 μετοχές της Sabadell, αποτιμώντας την τράπεζα στα 15,5 δισ. ευρώ, δηλαδή με έκπτωση 8% σε σχέση με την αξία της (16,8 δισ. ευρώ).

Η νέα προσφορά «συνδυάζει μια ιστορική αποτίμηση και τιμή με την ευκαιρία συμμετοχής στην ουσιαστική αξία που δημιουργείται από την ενσωμάτωση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της BBVA, Κάρλος Τόρεθ, σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η ενισχυμένη πρόταση «αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες της προσφοράς μόλις καταργήσει τη φορολογική υποχρέωση για τους μετόχους της Sabadell», αποσαφήνισε σε σημείωμά της η αναλύτρια της Renta 4, Νούρια Αλβάρεθ.