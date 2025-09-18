Νέα ρεκόρ στη Wall Street μέσω Fed και τεχνολογίας: Στα ύψη τα small caps - Ράλι 38ετίας για Intel

Νέο ρεκόρ για Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq. Σε ιστορικό υψηλό ο Russell 2000 (μικρή κεφαλαιοποίηση). Έκρηξη 22,77% για Intel μετά το deal με Nvidia.

Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν την Πέμπτη οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες (Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq) στη Wall Street καθώς πέρα από την ώθηση από την Fed που μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης δίνοντας σήμα για ακόμη 2 κινήσεις εντός 2025, «άνοιξε» η... όρεξη των επενδυτών για ρίσκο με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στις μετοχές τεχνολογίας, ενώ στήριξη παρείχαν και οι μικρότεροι τίτλοι (τα small caps του Russell 2000) από τις ελπίδες των traders για ευρεία επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones κέρδισε 0,27% στις 46.158 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,48% στις 6.631 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,94% στις 22.470 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Intel εκτινάχθηκε 22,77% στα 30,57 δολάρια ανά μετοχή (στην καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και 38 χρόνια - από Οκτώβριο του 1987) αφού η Nvidia (+3,54%) θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη chip για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων.

«Αυτή η ιστορική συνεργασία συνδέει στενά την τεχνητή νοημοσύνη και την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της Nvidia με τις CPU της Intel και το τεράστιο οικοσύστημα x86 - μια συγχώνευση δύο πλατφορμών παγκόσμιας κλάσης. Μαζί, θα επεκτείνουμε τις δυνάμεις μας και θα θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη εποχή της πληροφορικής», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Χένσεν Χουάνγκ.

Η Nvidia ενώνει τώρα τις δυνάμεις της με την Softbank και την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της Intel. Ο τίτλος της Intel που κατρακύλησε σε χαμηλό άνω της δεκαετίας νωρίτερα φέτος, αντέδρασε ανοδικά μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να εξαγοράσει το 10% της τον Αύγουστο. Ο αναπληρωτής γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, τόνισε ότι η συνεργασία ήταν ένα «σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική κατασκευή υψηλής τεχνολογίας».

Η SoftBank πραγματοποίησε επίσης μια επένδυση 2 δισ. δολαρίων με την Intel τον Αύγουστο, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε 8,9 δισ. δολάρια στην εταιρεία κατασκευής τσιπ για 433,3 εκατ. μετοχές, με το μερίδιό της πλέον να αξίζει 13,2 δισ. δολάρια. Επιστρέφοντας στα ταμπλό, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έκανε άλμα 2,57% στις 2.468 μονάδες πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ, που είχε να γίνει από τον Νοέμβριο του 2021.

Οι small cap επιχειρήσεις τείνουν να επωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς βασίζονται σε εξωτερική χρηματοδότηση για τις λειτουργίες και την ανάπτυξή τους σε σύγκριση με τα ισχυρά blue chips. Τα κέρδη έρχονται μετά την αστάθεια που έφεραν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ μετά την απόφαση της FOMC, που έβαλε φρένο στις ελπίδες των επενδυτών για μια μακρά πορεία μείωσης των επιτοκίων φέτος, καθώς αποκάλεσε την τελευταία κίνηση ως «διαχείριση ρίσκου (risk management cut)».

Στο πεδίο των «μάκρο», ενθαρρυντικά ήταν τα σημερινά νέα από την αγορά εργασίας όπου καταγράφηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, μετά το ρεκόρ τετραετίας της περασμένης εβδομάδας. Οι νέες αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 33.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου. Η μείωση αντέστρεψε την προηγούμενη αύξηση των 263.000, υψηλό από τον Οκτώβριο του 2021.

Ο Ντέιβιντ Τέπερ της Appaloosa Management προειδοποίησε ότι η Fed κινδυνεύει τώρα να υπερθερμάνει τις αγορές και την οικονομία εάν μειώσει τα επιτόκια πολύ τον επόμενο χρόνο. Η σημερινή άνοδος θέτει τους κύριους δείκτες σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 μετρά +0,9% σε τροχιά για το «πράσινο» 6/7 σε επίπεδο εβδομάδας ενώ ο Russell 2000 είναι ο μεγαλύτερος νικητής σε εβδομαδιαία βάση, με ράλι 2,5%.