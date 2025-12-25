Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Aπό την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Aπό την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής που απέκλεισαν το σημείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Δίωξη Οργανωμένου εγκλήματος. Αντιτρομοκρατική και ΤΕΕΜ βρίσκονται στο σημείο.

