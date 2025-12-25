Τουρκία: Υπό κράτηση 115 πρόσωπα με την υποψία ότι είναι μέλη του ISIS - Φέρεται να σχεδίαζαν επιθέσεις

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε λάβει πληροφορίες ότι μέλη της οργάνωσης στόχευαν κυρίως μη μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Οι αρχές στην Τουρκία συνέλαβαν 115 άτομα, ύποπτα ότι ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε 124 διαφορετικά σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούνταν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης αρκετά πιστόλια και πυρομαχικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ