Εκτεταμένοι έλεγχοι αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Μόλις 8 θετικά αποτελέσματα σε 2.000 οδηγούς

Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία από τα μεσάνυχτα της παραμονής Χριστουγέννων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εφαρμογή της αυστηροποιημένης νομοθεσίας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον αστυφύλακα, ο οποίος βρισκόταν στο συγκεκριμένο μπλόκο από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τις 05:15, διενεργήθηκαν περίπου 2.000 έλεγχοι, εκ των οποίων μόλις 8 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ. Όπως διευκρίνισε, «σχεδόν όλοι οι οδηγοί που εντοπίστηκαν ήταν στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή από 0,24-0,40 και δεν υπήρξε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας».

Ερωτηθείς σχετικά ο Χρήστος Γιωργοκίτσος απέδωσε το χαμηλό ποσοστό παραβάσεων στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας, αλλά και στη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των οδηγών, σημειώνοντας ότι πολλοί πολίτες επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ταξί ή με φίλο που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Επιπλέον, σχετικά με τη διαδικασία εξήγησε πως κανένα όχημα δεν περνά χωρίς να περάσει ο οδηγός από αλκοτέστ, ενώ σε περίπτωση ανίχνευσης ακόμη και μικρής ποσότητας οινοπνεύματος, ο οδηγός υποβάλλεται σε δεύτερη, κύρια μέτρηση μετά από 15 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές, ο αστυφύλακας υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει τρεις κλίμακες:

Πρώτη βαθμίδα (0,24 -0,40): πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Δεύτερη βαθμίδα (0,40-0,60): πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες

Τρίτη βαθμίδα (0,60 και πάνω): πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία

Τέλος, σημειώνεται ότι η Τροχαία ανέπτυξε πέντε ακόμη συνεργεία σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, με τους ελέγχους να είναι εντατικοί και ιδιαίτερα αυστηροί.

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη πέντε ατόμων το τελευταίο 24ωρο

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής. Επίσης, συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ και 29χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συνελήφθη 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και ένας 50χρονος στον Εύοσμο, οδηγώντας επίσης ι.χ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.