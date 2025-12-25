Ρωσικά βομβαρδιστικά έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση βόρεια της Σκανδιναβίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατηγικά ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη Θάλασσα της Νορβηγίας και τη Θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, και ότι «καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών» τα συνόδευσαν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Μόσχα δεν διευκρίνισε ούτε την ημερομηνία της πτήσης των Tu-95, βομβαρδιστικών σχεδιασμένων στη Σοβιετική Ένωση και ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, ούτε ποιες χώρες ανέπτυξαν τα συνοδευτικά καταδιωκτικά.

«Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS (…) των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς και στη Θάλασσα της Νορβηγίας», βόρεια της Σκανδιναβίας και βορειοδυτικά της Ρωσίας, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η πτήση διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

«Κατά ορισμένα στάδια της πτήσης, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», σημείωσε η ίδια πηγή.

Το υπουργείο τόνισε ότι τέτοιες πτήσεις πραγματοποιούνται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι η συγκεκριμένη πτήση έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είχαν εκφράσει έντονες επικρίσεις για πτήσεις ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών γύρω από τα εδάφη τους, γεγονός που τις ανάγκασε να απογειώσουν εσπευσμένα καταδιωκτικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τόκιο, στις περιπολίες συμμετείχαν δύο Tu-95, τα οποία πραγματοποίησαν υπέρπτηση πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας και στη συνέχεια σχημάτισαν σχηματισμό με δύο κινεζικά H-6, με τα οποία συναντήθηκαν πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα, πετώντας μαζί γύρω από την ιαπωνική επικράτεια.

Πηγή: ΕΡΤ- ΑΠΕ-ΜΠΕ