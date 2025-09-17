Μικτά πρόσημα και μεταβλητότητα στη Wall Street ενόψει της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ για τυχόν σήματα σχετικά με τα μελλοντικά βήματα της Fed όσον αφορά τη νομισματική πολιτική της.

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ολοκληρώνεται σήμερα, κατά την οποία θα παρθεί η απόφαση για τα επόμενα βήματα σχετικά με τα επιτόκια.

Το επενδυτικό κοινό θα παρακολουθήσει, μετά το πέρας της συνεδρίασης, τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, για τυχόν σήματα που θα επιδεικνύουν το πώς θα κινηθεί μελλοντικά η κεντρική τράπεζα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική της, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα υπάρξουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στις επερχόμενες συνεδριάσεις φέτος και του χρόνου.

Οι traders αναμένουν σχεδόν ομόφωνα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στη σημερινή συνεδρίαση, μια κίνηση που θα μπορούσε να τονώσει την αμερικανική οικονομία εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Οι αγορές πιθανολογούν πλέον με 97% μια μείωση του κόστους δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης, και με μόλις 4% μια μείωση κατά 50%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Υπό αυτό το πρίσμα, o Dow Jones κερδίζει 0,58% στις 46.023 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 0,06% στις 6.613 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,20% στις 22.288 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 2% μετά από δημοσίευμα των Financial Times που σημειώνει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός, βάσει πηγών, δηλώνει «απογοήτευση» σχετικά με την απαγόρευση της Κίνας σε εταιρείες του ιδίου κλάδου να αγοράζουν ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης από αυτή.

Επιπλέον, η Alibaba ενισχύεται κατά 1,8% μετά την αναφορά των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου εξασφάλισε έναν σημαντικό πελάτη για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CCTV, η China Unicom θα αναπτύξει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Alibaba από τη μονάδα ημιαγωγών της που ονομάζεται Pingtouge ή T-Head.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Tesla κατέληξε σε εμπιστευτικές συμφωνίες για τη διευθέτηση δύο αγωγών για θανάτους σε δύο διαφορετικές συγκρούσεις οχημάτων της το 2019 στην Καλιφόρνια, τα οποία χρησιμοποιούσαν το προηγμένο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης Autopilot, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Οι διακανονισμοί πραγματοποιήθηκαν εβδομάδες αφότου ορκωτό δικαστήριο της Φλόριντα έδωσε εντολή στην Tesla να καταβάλει 243 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις στα θύματα μιας άλλης μοιραίας σύγκρουσης το 2019 ενός Model S το οποίο ήταν εξοπλισμένο με το Autopilot.

Την Τετάρτη η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μία τεχνολογική συμφωνία μαμούθ για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και την πυρηνική ενέργεια, με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με επικεφαλής τη Microsoft να δεσμεύονται να επενδύσουν 31 δισεκατομμύρια λίρες (42 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» ( "Tech Prosperity Deal") αποτελεί μέρος της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, με οικοδεσπότες τον Βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια.

Η Βρετανία δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, την επέκταση των δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και την απλοποίηση των πυρηνικών έργων. Πρόσθεσε ότι θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την ενεργειακή ασφάλεια και στις δύο χώρες, όπως επισημαίνει το Reuters.