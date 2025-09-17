Commerzbank: Τι περιμένουμε σήμερα από τη Fed, εκτός από τα επιτόκια

Η σημερινή συνεδρίαση της Fed υπόσχεται να είναι μία από τις πιο συναρπαστικές εδώ και καιρό, καθώς κρύβει αρκετές πιθανότητες για εκπλήξεις.

Μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης είναι ήδη πλήρως προεξοφλημένη, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης, όπως έκανε και πριν από έναν χρόνο.

Όπως εξηγεί η Commerzbank, μια μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων θα ασκούσε σημαντική πίεση στο δολάριο (αν και τότε η πιο έντονη κίνηση είχε γίνει ήδη πιο εμφανής από νωρίς). Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, ο πληθωρισμός αυξάνεται, αν και όχι τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών δασμών. Μια μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων θα έστελνε παρ’ όλα αυτά το μήνυμα ότι η Fed δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους για την πραγματική οικονομία παρά στους κινδύνους του πληθωρισμού. Δεύτερον, είναι πιθανό να προκύψουν ανησυχίες ότι η πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση οφείλεται σε πολιτικές πιέσεις. Εξάλλου, ο Στίβεν Μίραν, στενός σύμμαχος του προέδρου Τραμπ, συμμετέχει για πρώτη φορά στη συνεδρίαση, και είναι πολύ πιθανό ότι θα μεταφέρει την πίεση του προέδρου για μείωση των επιτοκίων στο 1% το ταχύτερο δυνατόν.

Η Commerzbank εκτιμά ότι ο συσχετισμός των ψήφων κρύβει επίσης πιθανότητες εκπλήξεων. Αναμένεται ότι ο Μίραν θα ψηφίσει υπέρ μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης. Αν ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπάουμαν, που ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση ψήφισαν αντίθετα προς τη μείωση επιτοκίων, ταχθούν στο πλευρό του Μίραν, αυτό θα εκληφθεί σίγουρα ως ένδειξη πολιτικοποίησης της Fed και θα ασκήσει αντίστοιχη πίεση στο δολάριο. Το ίδιο θα ισχύσει και αν αυτοί οι τρεις μείνουν μόνοι να στηρίζουν μια πιο ουσιαστική μείωση επιτοκίων. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι οι μελλοντικοί διοικητές της Fed που θα διοριστούν από τον Τραμπ θα συμμορφωθούν επίσης με τις επιθυμίες του, όπως κάνουν οι Μίραν, Γουόλερ και Μπάουμαν.

Τέλος, υπάρχουν και οι νέες προβλέψεις της Fed, κυρίως το διαβόητο «dot plot», δηλαδή οι προσδοκίες για τα επιτόκια από τα μεμονωμένα μέλη της FOMC. Εδώ όλα εξαρτώνται από τον συνδυασμό: αν η Fed μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης όπως αναμένεται, αλλά ταυτόχρονα αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Fed Funds Rate στο τέλος του τρέχοντος και του επόμενου έτους, αυτό θα ήταν αρνητικό μήνυμα για το δολάριο. Αντίθετα, αν η Fed προχωρήσει απροσδόκητα σε μείωση κατά 50 μονάδες βάσης αλλά αφήσει μόνο υπαινιγμούς για μέτριες μειώσεις επιτοκίων στη συνέχεια, αυτό θα ήταν λιγότερο επιβαρυντικό για το αμερικανικό νόμισμα.

Η επικεφαλής έρευνας για τις αγορές συναλλάγματος και εμπορευμάτων της Commerzbank, Thu Lan Nguyen, καταλήγει λέγοντας ότι «εν ολίγοις, υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια, επομένως θα προετοιμαζόμουν για αυξημένη μεταβλητότητα και, κατά την άποψή μου, κυρίως για τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης του δολαρίου».