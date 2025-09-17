Αγορές | Χρηματιστήριο

Στάση αναμονής στο ΧΑ - Με εναλλαγές προσήμου ο Γενικός Δείκτης

Δημήτρης Ζάντζας
Μετά τη διήμερη διόρθωση που προηγήθηκε, οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται επιλεκτικά, με επίκεντρο τα αποτελέσματα και εγχώρια εταιρικά νέα.

Με μικρές διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ. Μετά τη διήμερη διόρθωση που προηγήθηκε, οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται επιλεκτικά, με επίκεντρο τα αποτελέσματα και εγχώρια εταιρικά νέα.

Αποτελέσματα ανακοίνωσαν χθες οι Aegean και Noval, ενώ σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνουν οι Cenergy και Lamda Development. Ακολουθούν αύριο οι Viohalco, Profile και ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Από το εταιρικό μέτωπο ξεχωρίζει η «σφραγίδα» στο deal της Credia για την εξαγορά της HSBC Malta.

Εκτός συνόρων, στο επίκεντρο παραμένει η απόφαση της Fed για τα επιτόκια. Από τη συνεδρίαση της FOMC, όπως σχολιάζει η Commerzbank, όχι μόνο δε μπορούμε να αποκλείσουμε εκπλήξεις, αλλά αναμένεται να μάθουμε πολλά περισσότερα πέραν των επιτοκίων.

Αν και η εβδομάδα έχει κυλήσει μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, η τριπλή λήξη παραγώγων την Παρασκευή και το rebalancing των ευρωπαϊκών δεικτών θα ενισχύσει τη μεταβλητότητα και τους τζίρους.

Ιδιαίτερη περίπτωση αυτή της Metlen, που από το κλείσιμο της Παρασκευής θα αποτελεί μέρος του FTSE 100. Η JP Morgan αναμένει ότι ο τίτλος θα προσελκύσει εισροές που ίσως ξεπεράσουν το μισό δισ. δολάρια.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.030,08 μονάδες με απώλειες 0,15%.

Για τον τραπεζικό δείκτη οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,22% στις 2.198,01 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζει το άλμα 2,52% της Optima στα 8,53 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της στα 1,89 δισ. ευρώ. Ο τίτλος της Credia κινείται μεταξύ 1,69 και 1,62 ευρώ και αυτή τη στιγμή διορθώνει 3,22 % στα 1,622 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας στα 2,62 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 49 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 44 που υποχωρούν και 60 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Ο τζίρος στα 24,77 εκατ. ευρώ λίγο πριν τις 11:30, εκ των οποίων 2,51 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

