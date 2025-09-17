ΧΑ: Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό

Μετά τη διήμερη διόρθωση που προηγήθηκε, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί εκ νέου, σε ποσοστό άνω του 1%.

Upd. 13:10

Εντείνονται οι πιέσεις για Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά τη διήμερη διόρθωση που προηγήθηκε, οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται επιφυλακτικά, με εμφανή διάθεση κατοχύρωσης κερδών.

Αποτελέσματα και εγχώρια εταιρικά νέα εξακολουθούν να κινητοποιούν μεμονωμένους τίτλους, ωστόσο το ενδιαφέρον όλων βρίσκεται στραμμένο εκτός συνόρων και, πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed. Μια συνεδρίαση από την οποία, όπως σχολιάζει η Commerzbank, όχι μόνο δε μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εκπλήξεων, αλλά αναμένεται να μάθουμε πολλά περισσότερα πέραν των επιτοκίων.

Κατά τα άλλα, αν και η εβδομάδα έχει κυλήσει μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, η τριπλή λήξη παραγώγων την Παρασκευή και το rebalancing των ευρωπαϊκών δεικτών θα ενισχύσει τη μεταβλητότητα και τους τζίρους.

Αποτελέσματα ανακοίνωσαν χθες οι Aegean και Noval, ενώ σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνουν οι Cenergy και Lamda Development. Ακολουθούν αύριο οι Viohalco, Profile και ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Από το εταιρικό μέτωπο ξεχωρίζει η «σφραγίδα» στο deal της Credia για την εξαγορά της HSBC Malta.

Ιδιαίτερη περίπτωση αυτή της Metlen, που από το κλείσιμο της Παρασκευής θα αποτελεί μέρος του FTSE 100. Η JP Morgan αναμένει ότι ο τίτλος θα προσελκύσει εισροές που ίσως ξεπεράσουν το μισό δισ. δολάρια.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.013,25 μονάδες με απώλειες 0,98%. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.009,36 μονάδες.

Για τον τραπεζικό δείκτη οι απώλειες διαμορφώνονται σε 1,33% στις 2.173,61 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζει το άνοδος 1,56% της Optima στα 8,45 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της στα 1,87 δισ. ευρώ. Ο τίτλος της Credia κινείται μεταξύ 1,69 και 1,54 ευρώ και αυτή τη στιγμή διορθώνει 6,32% στα 1,57 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας στα 2,54 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 19 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 98 που υποχωρούν και 36 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Ο τζίρος αυξημένος, στα 82,62 εκατ. ευρώ λίγο μετά τις 13:00, εκ των οποίων 5,64 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν της Optima, ανοδικά κινούνται και οι τίτλοι των Σαράντης και ΔΑΑ, με κέρδη 0,15% και 0,10% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Aegean με απώλειες 3,55% στα 13,60 ευρώ, Alpha Bank και Viohalco ακολουθούν με απώλειες περί του 2%, ενώ πάνω από 1% υποχωρούν οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-1,85%), ElvalHalcor (-1,43%), ΕΤΕ (-1,41%), ΕΥΔΑΠ (1,26%) και Jumbo (-1,08%).

Με αρνητικό πρόσημο, μεταξύ άλλων, και οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς (-0,98%), ΟΤΕ (-0,83%), Coca-Cola HBC (-0,81%), Τιτάν (-0,68%), ΟΠΑΠ (-0,61%), Eurobank (-0,53%), ΔΕΗ (-0,28%), Metlen (-0,20%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%).