Ευρωαγορές: Βουτιά στους δείκτες με πιέσεις στις τράπεζες

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να μετρούν αντίστροφα για την απόφαση της Fed σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια.

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να μετρούν αντίστροφα για την απόφαση της Fed σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια, με τις αγορές να προεξοφλούν μία μείωση της τάξης του 25 μονάδων βάσης, η οποία θα εδραιώσει την αποκλίνουσα πορεία της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επίσης, σήμερα το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και τέσσερα χρόνια, με το κοινό νόμισμα να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 την Τρίτη, κερδίζοντας έως και 0,8% στα 1,1853 δολάρια.

Την ίδια ώρα τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία από τους τομείς των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ, επηρέασε τους δείκτες. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες στις αμερικανικές επιχειρήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο. Τα στοιχεία του περασμένου μήνα ήταν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%.

Το κλίμα επιβαρύναν επίσης τα δημοσιεύματα πως η ιταλική κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα προκαταρκτικό σχέδιο για την άντληση 3 δισ. ευρώ, τα επόμενα δύο χρόνια, από τις τράπεζες της χώρας, αναβάλλοντας την έκπτωση φόρου. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Μιλάνο εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης το μέτρο που εφαρμόζεται τη δεδομένη στιγμή έως το 2027.

Η κυβέρνηση αναμένει να εξοικονομήσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και η παράταση θα μπορούσε να αποφέρει επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με πηγές. Η κυβέρνηση της Μελόνι επιδιώκει να περιορίσει τη δημοσιονομική πίεση στις μεσαίες τάξεις μειώνοντας τον φόρο εισοδήματος και χρειάζεται συνεισφορές από διάφορους τομείς, προκειμένου για εξισορρόπηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 υποχώρησε 1,15% στις 550,73 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί πάνω από 2%, με την Barclays να χάνει επίσης πάνω από 2%, ενώ η γερμανική Commerzbank διολίσθησε πάνω από 4%.

O Euro Stoxx 50 έχασε 1,22% στις 5.374 μονάδες, ενώ στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 1% στις 7.818 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,79% στις 23.324 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημείωσε απώλειες 0,88% στις 9.195 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB αποδυναμώθηκε 1,28% στις 42.504 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 με πτώση 1,56% άγγιξε τις 15.154 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία παρέμεινε σταθερό στο 4,7% τον Ιούλιο, σε υψηλό τετραετίας. Εν τω μεταξύ, η ετήσια αύξηση των μέσων αποδοχών — εξαιρουμένων των μπόνους — επιβραδύνθηκε στο 4,8% στο τρίμηνο έως τον Ιούλιο, από 5% την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο. «Το συνολικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο παρέμεινε σταθερό, καλύπτει μια τάση αποκλιμάκωσης που θα είναι ανησυχητική για πολλούς εργαζόμενους», εκτιμά η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell.

Πρόσθεσε ότι οι θέσεις εργασίας μειώνονταν, ενώ πολλές επιχειρήσεις καθυστερούσαν τις αποφάσεις προσλήψεων και επενδύσεων μέχρι τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό του Νοεμβρίου δια χειρός της ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς. «Αυτή η τάση θα παρακολουθείται στενά από τους διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ)», συμπλήρωσε, καταλήγοντας πως: «παρόλο που οι αγορές δεν προβλέπουν μείωση αυτή την εβδομάδα, αυτή η κατάσταση ανοίγει τον δρόμο για περαιέρω χαλάρωση φέτος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, δίνοντας ενδεχομένως τέλος σε ένα saga που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Η Βρετανία ετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού ηγέτη, που μαζί με την πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ θα περάσουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ με τον Κάρολο και τη Καμίλα, πριν τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.