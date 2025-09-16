Τι ρώτησαν οι αναλυτές της Deutsche Bank τις ελληνικές τράπεζες

Μια σειρά ερωτημάτων άσκησε η ομάδα ανάλυσης της Deutsche Bank προς τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να εξετάσουν τις προοπτικές αυτών.

Μια σειρά ερωτημάτων άσκησε η ομάδα ανάλυσης της Deutsche Bank προς τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να εξετάσουν τις προοπτικές αυτών. Οι αναλυτές στέκονται κυρίως στην (1) αύξηση των εσόδων, (2) στη διαχείριση κόστους, (3) στην ποιότητα ενεργητικού, (4) στις αποδόσεις προς τους μετόχους και το ρυθμιστικό περιβάλλον και (5) στο πλαίσιο χρηματοδότησης.

Για την Alpha Bank, οι αναλυτές αναφέρουν πως «είδαμε τα αντίξοα αποτελέσματα των χαμηλότερων επιτοκίων και της υποτίμησης του δολαρίου, με αποτέλεσμα μια μικρή υποβάθμιση του στόχου για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2025, κάτω από τα 1,65 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, υπό το πρίσμα της αναβάθμισης του στόχου αύξησης του όγκου δανείων και του συνεχιζόμενου οφέλους από τη μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων: Βλέπετε πιθανότητες υπέρβασης αυτού του στόχου; Τι αντίκτυπος θα μπορούσε να προέλθει στα καθαρά έσοδα από τόκους από το κόστος χρηματοδότησης wholesale, ιδίως το 2026 και το 2027; Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε την αναμενόμενη τριμηνιαία πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους για το υπόλοιπο του έτους; Πώς σχεδιάζει η διοίκηση να διατηρήσει την κερδοφόρα ανάπτυξη των δανείων εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού; Πού αναμένετε μεγαλύτερη ανάπτυξη και πώς αντιμετωπίζετε την ταχύτερη από τους ομολόγους σας ανάπτυξη δανείων, παρά τη θεωρητικά υψηλότερη έκθεσή σας στη λιανική τραπεζική;».

Ως προς τα έσοδα από προμήθειες οι αναλυτές εστίασαν στο πόση από τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες προέρχεται από τη συνεργασία με την Unicredit; Ποιες είναι οι υποθέσεις σας σχετικά με τις αλλαγές στο μείγμα εισροών των υπό διαχείριση assets και τις προμήθειες πληρωμών και τις τραπεζικές προμήθειες που εξελίσσονται τα τελευταία έτη; Ποια μέτρα προβλέπετε για να ξεπεραστούν οι αντιξοότητες από την κυβερνητική πρωτοβουλία σχετικά με τις μεταφορές που επηρεάζουν τις προμήθειες;

- Πώς προβλέπει η διοίκηση ότι η συνεργασία με την UniCredit θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συνεχιζόμενης επιτυχίας της, ιδίως μετά την πρόσφατη αύξηση του συνολικού μεριδίου; ρώτησαν οι αναλυτές όπως και ποιες είναι οι υποκείμενες υποθέσεις σας για τους στόχους κόστους, καθώς φαίνεται να είναι καλύτεροι από τους ανταγωνιστές; Πόσο σίγουροι είστε για τη διατήρηση του στόχου κόστους των 870 εκατ. ευρώ για το έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου όπου υπήρξε αύξηση 1% σε ετήσια βάση και 5% σε τριμηνιαία;

Ως προς την πιστωτική ποιότητα, δεδομένου ότι οι απομειώσεις ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο, ανεβάζοντας το κόστος κινδύνου στις 39 μονάδες βάσης, ποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη στη διατήρηση αυτής της χαμηλότερης εκτίμησης για το κόστος κινδύνου και ποιοι πιθανοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν απόκλιση; Για τα κεφάλαια, οι αναλυτές ρώτησα σχετικά με το ποιο είναι το επίπεδο CET1 και η πολιτική μερισμάτων που σας ικανοποιεί μακροπρόθεσμα; Ποια είναι η στρατηγική σας για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου παρά την αύξηση των payouts; Μπορούμε να δούμε διανομή κεφαλαίου μέσω επαναγοράς μετοχών ή θα συνεχίσετε να αναζητάτε ευκαιρίες σε συνεχείς εξαγορές;

Κοινή ήταν η ερώτηση προς τις διοικήσεις των τραπεζών σχετικά με την επίδραση από τα κεφάλαια για τη στήριξη των σχολείων: Πόσο αντίκτυπο στα καθαρά κέρδη αναμένετε από τη συνεισφορά στα σχολεία μετά τη λήψη της έγκρισης από την κυβέρνηση; Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων ή ότι οι υποθέσεις σας έχουν δημιουργήσει ένα μαξιλάρι;

Προς την Eurobank οι αναλυτές της DB ανέφεραν πως «με μια ανθεκτική απόδοση καθαρών εσόδων από τόκους στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 και αναβαθμισμένους στόχους όγκου για το 2025, βλέπετε ανοδικούς κινδύνους για τον στόχο καθαρών τόκων από τόκους ολόκληρου του έτους και των επόμενων ετών; Πώς επηρεάζει το επίπεδο των επιτοκίων τα καθαρά σας έσοδα από τόκους; Πώς αναμένετε να εξελιχθεί το κόστος καταθέσεων τα επόμενα τρίμηνα στις βασικές περιοχές σας (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος); Με υψηλότερο σημείο εκκίνησης τα δάνεια, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αύξηση των δανείων στα επόμενα έτη;

Για τις διεθνείς δραστηριότητες, οι αναλυτές ρώτησαν αν η ΕΥΡΩΒ επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία σας και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές; Ποια στρατηγική θα επιδιώξει να υιοθετήσει όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων wealth management στις αναδυόμενες αγορές; Για τα εσοδα από προμήθειες, ρώτησαν πως θα κινηθούν μεσοπρόθεσμα μετά από μια ισχυρή απόδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2025; Θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος ανοδικός κίνδυνος στον στόχο εσόδων από προμήθειες από τη γραμμή εσόδων από ενοίκια; Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της τράπεζας οδηγούν στην αύξηση των εσόδων από πλατφόρμες, πιστωτικές κάρτες, διαχείρισης περιουσίας και bancassurance;

Ως προς την πιστωτική ποιότητα, οι αναλυτές εστίασαν στο πως βλέπει η τράπεζα την εξέλιξη του οργανικού σχηματισμού NPE στην Ελλάδα και στις διεθνείς δραστηριότητες και αν με την ισχυρή αύξηση των δανείων και τα χαμηλότερα επιτόκια να εντείνουν τον ανταγωνισμό, θα υπάρξει κάποια στρατηγική για τον περιορισμό πιθανώς αθετήσεων.

Επιπλέον, δεδομένης της ισχυρής απόδοσης του δευτέρου τριμήνου, η DB ρώτησε αν η ΕΥΡΩΒ εξετάζει τυχόν αναθεωρήσεις στις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους για το 2025, ιδίως όσον αφορά το ROTE και πόση ανάπτυξη αναμένεται υποστηριχθεί από τις πρόσφατα πραγματοποιημένες εξαγορές (Ελληνική Τράπεζα και CNP).

Τέλος, οι αναλυτές ρώτησαν ποιο είναι το επίπεδο CET1 και η πολιτική μερισμάτων που ικανοποιεί την τράπεζα μακροπρόθεσμα και ποια είναι η στρατηγική για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, με την τράπεζα να διαθέτει ισχυρά αποθέματα, αλλά με βάση τις υποθέσεις συσσώρευσης μετά το payout άνω του 50%. «Μπορούμε να δούμε κατανομή κεφαλαίου μέσω επαναγοράς μετοχών ή θα αναζητούσατε ευκαιρίες σε συνεχείς εξαγορές;»

Για την ΕΤΕ

«Δεδομένης της προσδοκίας για μικρή μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους το επόμενο τρίμηνο πριν από την σταθεροποίηση, και της πρόβλεψης για μείωση 9% σε ετήσια βάση για το 2025, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες λαμβάνονται για τον μετριασμό της περαιτέρω συμπίεσης των καθαρών τόκων από τόκους, διατηρώντας τα NIM πάνω από 280 μονάδες βάσης; Η πρόβλεψη για την επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων για το 2025 έχει αναβαθμιστεί σε >2,5 δισ. ευρώ από >2,0 δισ. ευρώ προηγουμένως. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς ή τα είδη δανείων που οδηγούν σε αυτήν την αυξημένη εμπιστοσύνη, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή αύξηση των εταιρικών δανείων και των δανείων λιανικής;»

Οι αναλυτές ρώτησαν επίσης ποια είναι τα μέτρα που εξετάζει η τράπεζα για τον έλεγχο του κόστους και ποιες είναι οι υποκείμενες παραδοχές σας για τον στόχο αύξησης του κόστους περίπου 5% σε μέσο όρο ετησίως κατά την περίοδο του business plan; «Ποιος θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας που θα οδηγήσει σε καλύτερο δείκτη αποδοτικότητας έναντι του στόχου του 35% (2025-27) υπό το πρίσμα των ανθεκτικών εσόδων; Υπονοεί περαιτέρω μέτρα αναδιάρθρωσης; Η αναβάθμιση του συστήματος core banking αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ποιες συγκεκριμένες, ποσοτικοποιήσιμες εξοικονομήσεις κόστους (ή βελτιώσεις εσόδων) αναμένονται ως αποτέλεσμα αυτής της αναβάθμισης;»

Επιπλέον, «το κόστος κινδύνου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε στις 43 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αναβάθμιση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος σε κάτω από 45 μονάδες βάσης. Με τον δείκτη NPE στο 2,5% και υψηλή κάλυψη προβλέψεων, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανοδικό κίνδυνο αντί για καθοδικό κίνδυνο για το κόστος κινδύνου; Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο σχηματισμός NPE στα τελευταία έτη, καθώς ο δείκτης NPE στοχεύει να είναι περίπου 2% έως το 2027;»

Τέλος, ο δείκτης CET1 βρίσκεται σχεδόν 5 μονάδες πάνω από τον εσωτερικό στόχο και με payout 60%. Πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε αυτό το πλεονάζον κεφάλαιο; Αναφέρθηκε επίσης η αξιολόγηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω συνεχόμενων εξαγορών, ποιοι συγκεκριμένοι τύποι στόχων αξιολογούνται και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές;» ρώτησαν οι αναλυτές.

Για την Πειραιώς οι αναλυτές ρώτησαν αν με δεδομένη τη ισχυρή πιστωτική επέκταση και της ανθεκτική συμβολή του χαρτοφυλακίου ομολόγων, υπάρχει πιθανότητα να ξεπεραστεί η επαναβεβαιωμένη πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2025, ύψους 1,9 δισ. ευρώ; Πώς αντικατοπτρίζονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση; Πόσος αντίκτυπος θα μπορούσε να προέλθει στα καθαρά έσοδα από τόκους από τη wholesale χρηματοδότηση, ιδίως στα τελευταία έτη; «Αναφέρατε ότι η συμβολή του RRF στην αύξηση των δανείων είναι περίπου 100 εκατ. ευρώ/τρίμηνο. Θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αναμενόμενες συνολικές εκταμιεύσεις δανείων που σχετίζονται με το RRF για ολόκληρο το έτος 2025 και πώς αυτό συμβάλλει συγκεκριμένα στον αναβαθμισμένο στόχο αύξησης των δανείων για ολόκληρο το έτος, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ;».

Επιπλέον εστίασαν στο ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στον αναβαθμισμένο στόχο σας για προμήθειες ύψους 650 εκατ. ευρώ για το 2025 και ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων των κυβερνητικών μέτρων και τη διασφάλιση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου στόχου των προμηθειών στο 28% ως ποσοστό των εσόδων.

Ως προς την πιστωτική ποιότητα, δεδομένου ότι το οργανικό κόστος κινδύνου παραμένει αρκετά σύμφωνο με τον στόχο των 50 μονάδων βάσης για το 2025, αν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια το 2025 και μετά. Πόσο βιώσιμο είναι το υποκείμενο κόστος κινδύνου των 20 μονάδων βάσης τα επόμενα χρόνια και πως βλέπει η διοίκηση την εξέλιξη του δείκτη κάλυψης NPE στο 70% έως το 2028.

Έμφαση δόθηκε, όσον αφορά την Εθνική Ασφαλιστική, γύρω από τις πιθανές συνέργειες που εντοπίζονται μετά την εξαγορά και τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους στη μελλοντική κερδοφορία και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Επιπλέον, αν η εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες έκτακτων πληρωμών βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα; Και ποιες είναι οι πιθανότητες αναβαθμίσεων του στόχου CET1 στα επόμενα έτη;