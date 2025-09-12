Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq - Το βλέμμα στη Fed

Ο Nasdaq κατέκτησε μια νέα «κορυφή», καθώς έκλεισε για πρώτη φορά στις 22.141 μονάδες.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, μία ημέρα μετά από μία συνεδρίαση όπου όλοι οι δείκτες κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση και τον ηπιότερο πληθωρισμό ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να προβεί σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,59% στις 45.834 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 απώλεσε 0,06% στις 6.583 μονάδες. Αντίθετα, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέκτησε μια νέα «κορυφή», σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς πρόσθεσε 0,45%, κλείνοντας για πρώτη φορά στις 22.141 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Nasdaq πρόσθεσαν περίπου 1,7% και 2,1% αντίστοιχα, με τον δεύτερο να πετυχαίνει τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών, ενώ ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,1%, καταγράφοντας την πρώτη κερδοφόρα εβδομάδα μετά από τρεις.

Οι αγορές έχουν πλέον γυρίσει όλο το ενδιαφέρον τους στη διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της θα προχωρήσουν σε μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο CME της FedWatch.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, περισσότερο από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%. Ωστόσο, την άλλοτε σημαντική έκθεση επισκίασαν τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις ανεργίας που αυξήθηκαν κατά 27.000 στις 263.000 στην μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2021.