ΧΑ: Χωρίς «πυξίδα» ο Γενικός Δείκτης

Σε οριακά θετικό έδαφος το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη, μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου. «Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap, μικρές απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών.

Στη «ζώνη» των 2.020-2.040 μονάδων και με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου κινήθηκε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε μια συνεδρίαση με χαμηλό «καθαρό» τζίρο και με τις κινήσεις των επενδυτών, τόσο σε επίπεδο τοποθετήσεων όσο και κατοχύρωσης κερδών, να εκδηλώνονται επιλεκτικά. Εν τέλει, ο ΓΔ διατηρήθηκε αμετάβλητος, ανακτώντας «τυπικά» οριακά θετικό πρόσημο με τη λήξη της συνεδρίασης.

Τα μικτά πρόσημα στα μεγάλα ευρωπαϊκά δε βοήθησαν την αγορά να βρει κατεύθυνση, κι έτσι το πρόσημο της εβδομάδας (+0,53% προς το παρόν για τον ΓΔ) θα κριθεί στην αυριανή τελευταία συνεδρίαση. Για αύριο είναι προγραμματισμένη και η ετυμηγορία της DBRS για το ελληνικό αξιόχρεο, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να περιλαμβάνει εκπλήξεις. Οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων δίνουν στους επενδυτές αφορμές για μεμονωμένες κινήσεις, το ενδιαφέρον ωστόσο στρέφεται όλο και πιο έντονα σε όσα θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ η κυβέρνηση.

Εκτός συνόρων, το επόμενο 12μηνο αναμένεται να είναι διάστημα «ταλαιπωρίας» για τις ευρωπαϊκές μετοχές, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs που αναμένει άνοδο μόλις 5% για τον STOXX 600. Ο οίκος τονίζει ότι, αν και τα κέρδη των ευρωπαϊκών εισηγμένων στο β΄ τρίμηνο κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι προβλέψεις για το σύνολο του 2025 και το 2026 αναθεωρούνται πτωτικά σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σύμφωνα με τη GS είναι ότι τα κέρδη ανά μετοχή του STOXX 600 θα μειωθούν κατά 1% το 2025, έναντι της πρόβλεψης για αύξηση 8% που υπήρχε στην αρχή του έτους. Ταυτόχρονα, στο ίδιο διάστημα η Goldman «βλέπει» ενίσχυση του ευρώ σε ποσοστό 7%, στοιχείο που αναμένεται να πιέσει τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών. Μάλιστα, σχολιάζει ότι οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία του 2026 «παραμένουν πιθανότατα υπερβολικά υψηλές» και προβλέπει αύξηση κερδών μόλις 4%, έναντι της μέσης εκτίμησης για άνοδο κατά 13%.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.032,51 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%. Για τον δείκτη των τραπεζών, που στη μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.213,90 μονάδες με μικρές απώλειες 0,11%.

Ο «καθαρός» τζίρος της συνεδρίασης παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στα 157,4 εκατ. ευρώ, ενώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές διακινήθηκαν 182,1 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο στα 339,5 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, ξεχώρισαν τα «πακέτα» στην Τρ. Κύπρου αξίας 161,25 εκατ. ευρώ, καθώς και «πακέτα» συνολικής αξίας 7,02 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 1,67% στα 30,42 για τη Jumbo, που ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων στο 8μηνο, ενώ ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Σαράντης με κέρδη 1,21% και 1,10% αντίστοιχα. Ενισχυμένοι σε ποσοστό μικρότερο του 1% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (+0,84%), ΔΑΑ (+0,77%), ΟΤΕ (+0,75%), Alpha Bank (+0,35%), Aktor (+0,35%), Metlen (+0,19%), Optima (+0,13%) και ΟΠΑΠ (+0,10%), ενώ αμετάβλητη στα 7,15 ευρώ ολοκλήρωσε η ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Motor Oil με απώλειες 1,84% στα 24,48 ευρώ, ακολούθησαν οι Cenergy και Viohalco με απώλειες 1,49% και 1,39% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι μετοχές των ΔΕΗ (-1,34%), Aegean (-1,29%), ΕΤΕ (-1,28%) και Helleniq Energy (-1,09%).

Μικρότερες απώλειες για Lamda Development (-0,98%), Τρ. Κύπρου (-0,79%), ElvalHalcor (-0,58%), Τιτάν (-0,40%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,27%) και Eurobank (-0,03%).