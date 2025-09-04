Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πληθώρα μέτρων και παρεμβάσεων που όλα μαζί θα στοχεύουν σε τρία βασικά σημεία: Στην αντιμετώπιση της προσιτής στέγασης, στη θωράκιση έναντι του δημογραφικού προβλήματος και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Μετρά που θα ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα κυρίως της μεσαίας τάξης με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και ειδικό προσανατολισμό στην αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού περιλαμβάνει το «καλάθι της ΔΕΘ» το οποίο πλέον έχει κλειδώσει ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού το Σάββατο.

Όπως δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το σύνολο του πακέτου που θα ανακοινωθεί «θα είναι κάτι παραπάνω από 1,6 δισ. ευρώ», ενώ εδώ και ημέρες στελέχη του οικονομικού επιτελείου κάνουν λόγο για ένα ποσό κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ.

Από την κυβέρνηση έχουν αποκλείσει εδώ και καιρό την πιθανότητα μιας μεγάλης παρέμβασης υψηλού δημοσιονομικού κόστους και πλέον θεωρείται δεδομένο πως θα ανακοινωθεί πληθώρα μέτρων και παρεμβάσεων που όλα μαζί θα στοχεύουν σε τρία βασικά σημεία: Στην αντιμετώπιση της προσιτής στέγασης, στη θωράκιση έναντι του δημογραφικού προβλήματος και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Στο επίκεντρο των παροχών -κατά βάση φοροελαφρύνσεων- πρόκειται να βρεθούν οι μισθωτοί, τα νέα ζευγάρια και οι οικογένειες με παιδιά. Ακόμη αναμένεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις για τους ένστολους. Βασικό ζητούμενο είναι να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από την έναρξη του νέους έτους, καθώς τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά και θα είναι μόνιμα.

Τι έχει μπει στο «καλάθι της ΔΕΘ»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στα μέτρα που έχουν κλειδώσει περιλαμβάνονται:

Ελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους: Η προσοχή πέφτει στα εισοδήματα μεταξύ 20 και 50 χιλιάδων ευρώ στα οποία θα υπάρξουν νέοι φορολογικοί συντελεστές. Ο εισαγωγικός συντελεστής 9% αναμένεται να παραμένει αμετάβλητος, ενώ ο ανώτατος 44% θα εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 50.000 – 55.000 ευρώ. Οι αλλαγές θα φανούν από τις αρχές της ερχόμενης χρονιάς μέσω της μείωσης των παρακρατήσεων σε μισθούς και συντάξεις

Ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά: Προβλέπεται αύξηση των ειδικών εκπτώσεων φόρου για προστατευόμενα τέκνα, ώστε να ωφελούνται αισθητά οι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά, ενώ ισχυρότερη θα είναι κλιμάκωση για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Μέτρα για τα ακίνητα: Προβλέπεται η αναλογικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στα εισοδήματα από ενοίκια με ελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για να βγουν στην αγορά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Οι συντελεστές της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων από ενοίκια που σήμερα ξεκινά από το 15% για τα πρώτα 12 χιλιάδες ευρώ και φτάνει έως το 45% για εισοδήματα άνω των 35 χιλιάδων ευρώ πρόκειται να αλλάξουν, πιθανότατα με την εισαγωγή ενός ενδιάμεσου συντελεστή.

Παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, ένστολους και συνταξιούχους: Οι πρώτοι αναμένεται να επωφεληθούν από τη νέα φορολογική κλίμακα και δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια μικρή αλλαγή στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που έχει σηκώσει αντιδράσεις. Οι δεύτεροι θα δουν ενίσχυση από το νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Οι τρίτοι από παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά.