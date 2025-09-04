Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς για το placement της EBRD

Η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας Κύπρου που διατηρούσε ποσοστό (5,1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή 7,20 ευρώ, όπως έκανε γνωστό χθες το insider.gr.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds). To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην τράπεζα Κύπρου και την κυπριακή οικονομία.

Παράλληλα, η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

