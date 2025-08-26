Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο με το βλέμμα στην Nvidia

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,3% στις 45.418 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σκαρφάλωσε 0,41% στις 6.465 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,44% στις 21.544 μονάδες.
Οι επενδυτές αναμένουν την Τετάρτη τα αποτελέσματα της Nvidia, ενώ την Πέμπτη πρόκειται να δημοσιευθούν τα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ και την Παρασκευή για τον δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE).
Σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, ένας πρόεδρος μπορεί να απολύσει έναν αξιωματούχο της Fed μόνο «για συγκεκριμένη αιτία», κάτι που θεωρείται ότι σημαίνει παρανομία ή παράβαση καθήκοντος ενώ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή, το διοικητικό συμβούλιο της Fed, απαρτίζεται από 5 άτομα, μετά και την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ νωρίτερα αυτό το μήνα, με τους αξιωματούχους που δεν είναι διορισμένοι από τον Τραμπ να εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία. Ωστόσο, εάν ο Στίβεν Μιράν εγκριθεί για την κενή θέση της Κούγκλερ και ο Τραμπ καταφέρει πράγματι να απομακρύνει την Κουκ, θα του έδινε πλειοψηφία 4-3.
Επιπλέον, εάν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποχωρήσει οικειοθελώς από τη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, αυτό θα έδινε στον Τραμπ μια πέμπτη ψήφο.
Στα μάκρο της ημέρας, οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές υποχώρησαν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη.
Ειδικότερα, οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 9,4%, καλύτερα από την μείωση 4% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Πρόκειται για την τρίτη πτώση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.