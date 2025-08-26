Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο με το βλέμμα στην Nvidia

Οι επενδυτές αναμένουν την Τετάρτη τα αποτελέσματα της Nvidia, ενώ την Πέμπτη πρόκειται να δημοσιευθούν τα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ και την Παρασκευή για τον δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE).

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι δείκτες στη Wall Street παρά το γεγονός πως κινήθηκαν με έντονες εναλλαγές προσήμων στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν εξελίξεις από την «κόντρα» του Ντόναλντ Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) που απέλυσε την αξιωματούχο Λίζα Κουκ.

Στη συνέχεια, η ίδια μέσω του δικηγόρου της ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει νομικά κατά της απόφασης του Τραμπ, ενώ εκπρόσωπος της κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου.