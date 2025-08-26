Αστάθεια στη Wall Street μετά την παρέμβαση Τραμπ στην Fed

Οι επενδυτές επεξεργάζονται την είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την αξιωματούχο της Fed, Λίζα Κουκ, σε μία κίνηση που κλιμακώνει τις πιέσεις στην κεντρική τράπεζα για μειώσεις επιτοκίων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της.

Με έντονες εναλλαγές προσήμων κινούνται στο ξεκίνημα των συναλλαγών οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την αξιωματούχο της Fed, Λίζα Κουκ, κλιμακώνοντας τις πιέσεις στην κεντρική τράπεζα για μειώσεις επιτοκίων και θέτοντας σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,02% στις 45.293 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,04% στις 6.446 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,17% στις 21.413 μονάδες.

Σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, ένας πρόεδρος μπορεί να απολύσει έναν αξιωματούχο της Fed μόνο «για συγκεκριμένη αιτία». Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό η απόφαση να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή, το διοικητικό συμβούλιο της Fed, απαρτίζεται από 5 άτομα, μετά και την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ νωρίτερα αυτό το μήνα, με τους αξιωματούχους που δεν είναι διορισμένοι από τον Τραμπ να εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία. Ωστόσο, εάν ο Στίβεν Μιράν εγκριθεί για την κενή θέση της Κούγκλερ και ο Τραμπ καταφέρει πράγματι να απομακρύνει την Κουκ, θα του έδινε πλειοψηφία 4-3.

Επιπλέον, εάν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποχωρήσει οικειοθελώς από τη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, αυτό θα έδινε στον Τραμπ μια πέμπτη ψήφο.

Στα μάκρο της ημέρας, οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές υποχώρησαν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 9,4%, καλύτερα από την μείωση 4% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Πρόκειται για την τρίτη πτώση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Φωτογραφία: @associatedpress