Πακιστάν και Αφγανιστάν πραγματοποίησαν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν και το Πακιστάν πραγματοποίησαν εκ νέου ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία και συμφώνησαν να διατηρήσουν την εκεχειρία σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα στους δύο γείτονες στη Νότια Ασία.

Τις τελευταίες εβδομάδες ισχύει μια εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες μετά το ξέσπασμα φονικών συγκρούσεων στα σύνορα τον Οκτώβριο, έπειτα από συνομιλίες που φιλοξένησε το Κατάρ και η Τουρκία, παρότι οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Οι νέες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Σαουδική Αραβία, όπως είπαν στο Ρόιτερς τρεις Αφγανοί και δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη.

Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν την εκεχειρία, είπαν οι ίδιες πηγές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, ο πακιστανικός στρατός, εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν και η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν έπειτα από σαουδαραβική πρωτοβουλία, είπε ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους των Αφγανών Ταλιμπάν και πρόσθεσε: "Είμαστε πιο ανοιχτοί σε περισσότερες συναντήσεις προκειμένου να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα".

Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, το Ισλαμαμπάντ εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες από αξιωματούχους του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών και του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι ένοπλοι που εδρεύουν στο Αφγανιστάν πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν και ότι η Καμπούλ δεν έχει απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις να λάβει μέτρα εναντίον τους. Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι το έδαφός τους χρησιμοποιείται από ένοπλους Πακιστανούς.

Οι πακιστανικές αρχές δήλωσαν ότι οι βομβιστές αυτοκτονίας, συμπεριλαμβανομένου ενός που σκότωσε 12 άτομα στην Ισλαμαμπάντ, σε πρόσφατες επιθέσεις έχουν ταυτοποιηθεί ως Αφγανοί υπήκοοι.

Οι συγκρούσεις του Οκτωβρίου στα σύνορα μεταξύ πακιστανικού και αφγανικού στρατού σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στη χειρότερη βία στα σύνορά τους από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021.

Και οι δύο πλευρές υπέγραψαν κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα τον Οκτώβριο, αλλά ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα απέτυχε χωρίς να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι επιθυμεί γραπτή δέσμευση από την Καμπούλ για ανάληψη δράσης κατά των μαχητών που πολεμούν εναντίον του Πακιστάν. Οι Αφγανοί Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αναμένεται από αυτούς να εγγυηθούν την ασφάλεια στο Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ