Ο Ζελένσκι ζήτησε επείγουσα ανανέωση των εποπτικών συμβουλίων στην άμυνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ να προβεί σε επείγουσα ανανέωση των εποπτικών συμβουλίων στον τομέα της άμυνας.

«Μέσω των εποπτικών συμβουλίων διεξάγεται η διαχείριση και η εποπτεία των εσωτερικών διαδικασιών στις εταιρείες και αυτό πρέπει να διασφαλίζεται εκατό τοις εκατό», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ