ΗΠΑ: Επιδείνωση της αγοράς εργασίας - Απολύσεις 32.000 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα τον Νοέμβριο

Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στον τομέα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε μείωση κατά 26.000 θέσεις εργασίας.

Απολύσεις 32.000 εργαζομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφηκαν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, με τις μικρές επιχειρήσεις να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που παρουσίασε η ADP προκύπτει ότι η μείωση στις μισθοδοσίες ιδωτικού τομέα ήταν ιδιαίτερα απότομη σε σχέση με τον Οκτώβριο (η αναθεωρημένη μέτρηση έδειξε αύξηση θέσεων κατά 47.000) και υπολειπόταν σημαντικά των εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 40.000.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους, κατέγραψαν στην πραγματικότητα καθαρή αύξηση 90.000 εργαζομένων. Αντίθετα, οι εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους εμφάνισαν μείωση 120.000 θέσεων, εκ των οποίων οι 74.000 προήλθαν από επιχειρήσεις με 20 έως 49 εργαζόμενους. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023.

Οι τομείς της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας σημείωσαν τις περισσότερες προσλήψεις με αύξηση κατά 33.000, ενώ ο τομέας αναψυχής και φιλοξενίας πρόσθεσε 13.000 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η γενικευμένη μείωση σε όλους τους κλάδους οδήγησε σε μείωση του συνολικού αριθμού.

Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στον τομέα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε μείωση κατά 26.000 θέσεις εργασίας. Άλλοι τομείς που σημείωσαν απώλειες θέσεων εργασίας ήταν οι υπηρεσίες πληροφοριών (-20.000), η μεταποίηση (-18.000) και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και οι κατασκευές κατά 9.000 θέσεις εργασίας.

Ο ρυθμός αύξησης των μισθών επίσης επιβραδύνθηκε, με τους εργαζόμενους που παρέμειναν στις θέσεις τους να λαμβάνουν αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση, μειωμένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Οκτώβριο

«Οι προσλήψεις ήταν ασταθείς τον τελευταίο καιρό, καθώς οι εργοδότες αντιμετωπίζουν επιφυλακτικούς καταναλωτές και ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Και ενώ η επιβράδυνση του Νοεμβρίου ήταν γενικευμένη, προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των μικρών επιχειρήσεων», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Nela Richardson.

Η έκθεση της ADP είναι η τελευταία εικόνα για την απασχόληση που λαμβάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από τη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου