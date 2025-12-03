Ειδήσεις | Διεθνή

Μέσα στα ερείπια της Γάζας 54 ζευγάρια έκαναν μαζικό γάμο

Στη Λωρίδα της Γάζας, 54 ζευγάρια προχώρησαν σε έναν μαζικό γάμο, προσφέροντας μια εικόνα ελπίδας και συνέχειας μετά από χρόνια πολέμου και καταστροφής.

Ανάμεσά τους, η Έμαν Χασάν Λάουα και ο Χικμάτ Λάουα περπάτησαν χέρι-χέρι δίπλα στα ερειπωμένα κτίρια, ντυμένοι με παραδοσιακά παλαιστινιακά σχέδια και κοστούμι αντίστοιχα. Το νεαρό αυτό ζευγάρι είναι η πηγή της ελπίδας, για την νέα εποχή της Λωρίδας της Γάζας.

