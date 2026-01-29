Κέρδη-μαμούθ 247 δισ. δολ. το 2025 για το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο

Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, αυτό της Νορβηγίας, με αξία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κατέγραψε εντυπωσιακά κέρδη ύψους 247 δισ. δολ. το 2025.

Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, αυτό της Νορβηγίας, με αξία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κατέγραψε εντυπωσιακά κέρδη ύψους 247 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, χάρη στην άνοδο των μετοχών του τεχνολογικού, χρηματοοικονομικού και μεταλλευτικού κλάδου.

Αναλυτικότερα, το ταμείο κατέγραψε ετήσια κέρδη 2,36 τρισ. κορωνών, ή 246,9 δισ. δολαρίων, ενώ σημείωσε ρεκόρ ετήσιας απόδοσης ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, η υψηλότερη από την ίδρυσή του ταμείου τη δεκαετία του '90. Οι μετοχές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 71% των επενδύσεων του ταμείου, απέδωσαν 19,3% πέρυσι.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM) διαχειρίζεται το ταμείο για λογαριασμό του νορβηγικού πληθυσμού. Ιδρύθηκε την δεκαετία του 1990 για να επενδύσει τα πλεονάζοντα έσοδα από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας και σήμερα αποτελεί επενδυτή σε περισσότερες από 7.000 εταιρείες σε 60 χώρες.

Οι πιο πολύτιμες επενδύσεις του περιλαμβάνουν μερίδιο 1,3% στην Nvidia, μερίδιο 1,2% στην Apple και μερίδιο 1,3% στη Microsoft.

«Οι μετοχές στην τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά και τα βασικά υλικά ξεχώρισαν, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική απόδοση», δήλωσε ο Νικολάι Τάνγκεν, CEO της NBIM, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Οι συμμετοχές της NBIM στον τομέα των βασικών υλικών περιλαμβάνουν τον γίγαντα εξόρυξης Fresnillo - την μετοχή με την καλύτερη απόδοση στον FTSE 100 του Λονδίνου πέρυσι, η οποία σημείωσε άνοδο 452,5% εν μέσω μιας άνθησης του αργύρου και της εξαγοράς της Probe Gold.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η NBIM κατέχει σημαντικά μερίδια στην Bank of America, την JPMorgan Chase και την Goldman Sachs, ενώ έχει επίσης διάφορες συμμετοχές σε παγκόσμιους δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών τραπεζικών γιγάντων Santander, UBS , HSBC και UniCredit.

Εκτός μετοχών, οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος της NBIM απέδωσαν 5,4% το 2025, ενώ τα μη εισηγμένα ακίνητα απέδωσαν 4,4%. Οι συμμετοχές της σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απέδωσαν 18,1% πέρυσι.

Σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο

Ενώ οι αποδόσεις του ταμείου ήταν θετικές το 2025, ορισμένες από τις αποφάσεις του προκάλεσαν την έντονη κριτική - κυρίως από τον Λευκό Οίκο.

Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε στο CNBC ότι ήταν «πολύ προβληματισμένο» από την απόφαση του ταμείου να αποχωρήσει από θέσεις στην αμερικανική εταιρεία μηχανημάτων Caterpillar και σε πέντε ισραηλινές τράπεζες, επικαλούμενο «μη αποδεκτό κίνδυνο» ότι οι εταιρείες συνέβαλαν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη κίνηση «δεν ήταν πολιτική απόφαση».

Οι αμερικανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 38,8% όλων των επενδύσεων του ταμείου.