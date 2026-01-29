Ειδήσεις | Διεθνή

Αντίθετος στις συνομιλίες για ειρήνη ο Καντίροφ: «Να πολεμήσουμε μέχρι τέλους»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αντίθετος στις συνομιλίες για ειρήνη ο Καντίροφ: «Να πολεμήσουμε μέχρι τέλους»
Ο ηγέτης της Τσετσενίας εξέφρασε σήμερα την αντίθεσή του στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ εξέφρασε σήμερα την αντίθεσή του στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του... Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες», είπε ο Καντίροφ στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο, όπου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Καντίροφ, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πεζικάριο του Πούτιν», είναι προβεβλημένος πολεμοκάπηλος. Το σχόλιό του αντανακλά το τρέχον ρεύμα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μετρά τέσσερα χρόνια, και ότι θα πρέπει να συνεχίσει ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του.

Ωστόσο, η απόφαση για το αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος εναπόκειται σαφώς στον Πούτιν.

Το Κρεμλίνο λέει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, αλλά προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα το πράξει με στρατιωτικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρήσεις, πρόσωπα, παρελθόν, παρόν και μέλλον κουβάρι στα κόμματα της κεντροαριστερής και αριστερής πολυκατοικίας

ΦΠΑ: Αγκάθι για τις εισπράξεις εξαιρέσεις και μειωμένοι συντελεστές - Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Πριβέ λίμνη, 18 δωμάτια και 300 εκατ. δολάρια - Το ακριβότερο ακίνητο στις ΗΠΑ

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider