H Dow περικόπτει 4.500 θέσεις εργασίας - Απολύει το 13% τoυ προσωπικού της

Σε περικοπή 4.500 θέσεων εργασίας ή το 13% του συνολικού εργατικού δυναμικού της, προχωρά η Dow, στο πλαίσιο μιας σαρωτικής αναδιάρθρωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας κατά τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα προβλέπει πως τα έσοδά της στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα αποδυναμωθούν λόγω της επίμονα χαμηλής ζήτησης.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί 3% προσυνεδριακά την Πέμπτη, ενώ οι παραγωγοί χημικών προϊόντων διεθνώς επανεκτιμούν τις στρατηγικές τους εν μέσω στασιμότητας της ζήτησης, του αυξανόμενου κόστους παραγωγής στην Ευρώπη, των μεταβαλλόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε συνδυασμό με την επίμονη παγκόσμια υπερπροσφορά, σύμφωνα με το Reuters.

Η Dow επανεκτιμά την ιδιοκτησία μη βασικών assets της σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών. Πέρυσι, η εταιρεία ολοκλήρωσε μια πώληση μεριδίου 40% σε ορισμένα assets υποδομών στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ σε ένα fund που διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management για 2,4 δισ. δολάρια, για να επικεντρωθεί περισσότερο στις χημικές της δραστηριότητες.

Αργότερα πούλησε ένα επιπλέον μερίδιο για 540 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο. Η Dow που λειτουργεί μονάδες παραγωγής σε 29 χώρες και απασχολεί περίπου 34.600 άτομα, αναμένει να επιβαρυνθεί με περίπου 1,1 έως 1,5 δισ. δολάρια σε εφάπαξ έξοδα που συνδέονται με την αναδιάρθρωση το 2026 και το 2027 ενώ καθαρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο ύψους 9,4 δισ. δολαρίων, κάτω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 10,33 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Οι καθαρές πωλήσεις στο τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου για τον τομέα των συσκευασιών και των ειδικών πλαστικών, ο μεγαλύτερος κλάδος της σε έσοδα, μειώθηκαν κατά 10,7% στα 4,74 δισ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω των χαμηλότερων τιμών. Η εταιρεία με έδρα το Μίσιγκαν ανακοίνωσε μικρότερες από τις αναμενόμενες προσαρμοσμένες ζημίες 34 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ζημίες 46 σεντς.