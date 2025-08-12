UBS: Περαιτέρω re-rating για τις ελληνικές τράπεζες, αν υπάρξει ανάσα από το ράλι

Ανάσα από το ράλι να χρειάζονται πιθανότατα οι τράπεζες μετά από ένα ράλι 80% φέτος. Έρχεται νέο re-rating. Μοχλός η πιστωτική επέκταση.

Η αύξηση των δανείων έχει αναδειχθεί ως βασικός παράγοντας στην περίοδο των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου των ευρωπαϊκών τραπεζών, σύμφωνα με την UBS, αλλά και για τις ελληνικές τράπεζες, με αναβαθμίσεις στο guidance των τελευταίων για τη φετινή χρονιά.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν αύξηση των εταιρικών χορηγήσεων κατά 17% σε ετήσια βάση (+2,6% σε τριμηνιαία βάση) και συνολική πιστωτική επέκταση κατά 12,3% σε ετήσια βάση (+2,7% σε τριμηνιαία βάση). Αυτό συγκρίνεται με συνολική κλαδική αύξηση δανείων 5,4%, η οποία υποεκτιμά την πραγματική εικόνα λόγω της περαιτέρω εκκαθάρισης NPEs. Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρώπη, όπου η πιστωτική επέκταση ήταν κατά μέσο όρο στο 1,7% σε ετήσια βάση.

Η UBS παρατηρεί επίσης ότι τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για τις τέσσερις τράπεζες ήταν σταθερά διαδοχικά στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι μείωσης των ακαθάριστων στεγαστικών δανείων του κλάδου κατά 3,4% σε τριμηνιαία βάση. Η αγορά στεγαστικών δανείων θα μπορούσε να πλησιάσει στο να περάσει σε φάση ανάπτυξης, σύμφωνα με τους αναλυτές. Τα αποτελέσματα τόνισαν ότι η εταιρική πιστωτική ανάπτυξη είναι καλά διαφοροποιημένη ανά τομέα, με τα κεφάλαια RRF να αποτελούν καταλύτη, αλλά όχι τον κύριο μοχλό.

Με τις αποδόσεις των δανείων να συμπιέζονται (-17 μονάδες βάσης σε μηνιαία βάση) καθώς αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα χαμηλότερα επιτόκια, το χαμηλότερο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων (-13 μονάδες βάσης σε μηνιαία βάση) αρχίζει να παρέχει κάποια αντιστάθμιση, αν και το συνολικό κόστος καταθέσεων (-2 μονάδες βάσης σε μηνιαία βάση) υστερεί σε σχέση με τη μείωση της απόδοσης των δανείων. Το υψηλό ποσοστό των καταθέσεων όψεως (76%) παραμένει πιο ευνοϊκό από ό,τι πίστευαν οι τράπεζες κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, με κόστος μόνο 6 μονάδες βάσης.

«Έχουμε δει μια σημαντική άνοδο μέχρι στιγμής, με τις ελληνικές τράπεζες να καταγράφουν ράλι 80% σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες που σημειώνουν άνοδο 49%, γεγονός που αφήνει τον κλάδο σε P/E για το 2026 8,4x έναντι 8,9x για την Ευρώπης (discount 6%). Πιστεύουμε ότι η Πειραιώς, είναι μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη (COE 12,3%), προσφέροντας τις μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω re-rating, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι η story της κεφαλαιακής ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας είναι ελκυστικό, αν και τώρα έχει εν μέρει προεξιφληθεί. Βλέπουμε μεγαλύτερη άνοδο στην Eurobank παρά στην Εθνική Τράπεζα μεταξύ των ονομάτων με την υψηλότερη αξιολόγηση.

Η UBS διατηρεί σταθερή τη σύσταση buy και τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες. Για την Alpha η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 3,70 ευρώ, για την Eurobank στα 3,64 ευρώ, για την ΕΤΕ στα 13,40 ευρώ και για την Πειραιώς στα 7,60 ευρώ.