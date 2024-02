Wall Street: Θετικά τα πρόσημα αλλά δεν έπιασε τις 5.000 μονάδες ο S&P 500

Η προσοχή ήταν στραμμένη σε εταιρικά αποτελέσματα αλλά και σε στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Μικρά κέρδη καταγράφηκαν την Πέμπτη στη Wall Street με τον S&P 500 να μην καταφέρνει να κατακτήσει το ορόσημο των 5.000 μονάδων, ενώ η προσοχή ήταν στραμμένη σε εταιρικά αποτελέσματα αλλά και σε στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, πέφτοντας κατά 9.000 σε 218.000, ενώ και οι απολύσεις παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές. Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας μειώθηκαν από το υψηλό τριών μηνών των 227.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal είχαν προβλέψει 220.000 νέες αιτήσεις το επταήμερο που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου. Οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ προσλαμβάνουν με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά είναι απρόθυμες να απολύσουν εργαζομένους λόγω της περιορισμένης προσφοράς εργασίας και της σταθερά αναπτυσσόμενης οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έκλεισε στο +0,13% και στις 38.726 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,07% στις 4.998 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,24% στις 15.793 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Eπιβραδύνθηκαν οι πωλήσεις της Under Armour κατά το αμερικανικό εορταστικό τρίμηνο, αλλά τα κέρδη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις καθώς η εταιρεία λιανικής αθλητικών ενδυμάτων προσπάθησε να περιορίσει το κόστος. Έτσι, η Under Armour κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο ανακοίνωσε στα κέρδη ανά μετοχή 19 σεντ προσαρμοσμένα έναντι 11 σεντ αναμενόμενα και στα έσοδα 1,49 δισ. δολάρια έναντι 1,50 δισ. δολάρια αναμενόμενα. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ήταν 114,1 εκατ. δολάρια ή 26 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 121,6 εκατ. δολάρια ή 27 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την πώληση της πλατφόρμας MyFitnessPal, τις φορολογικές επιπτώσεις και τα αποθεματικά δικαστικών διαφορών, το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος της Under Armour ήταν περίπου 84 εκατ. δολάρια ή 19 σεντς ανά μετοχή.

Στα πλαίσια της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 1 δισ. δολαρίων, επικαλούμενη τον ισχυρό ισολογισμό της. Η Mattel προβλέπει πως οι καθαρές πωλήσεις για το 2024 θα φτάσουν στα επίπεδα των 5,44 δισ. δολαρίων που αναφέρθηκαν το 2023 — λίγο χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς που μιλούσε για άνοδο 1,4%. Η Mattel ανέφερε καθαρά κέρδη 147,3 εκατ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, ή 42 σεντς ανά μετοχή, καταγράφοντας αύξηση 131 εκατ. δολαρίων.

Αδύναμα κέρδη τριμήνου, σε σχέση με τις εκτιμήσεις, και αδύναμο guidance για το έτος, ανακοίνωσε η Philip Morris International την Πέμπτη. Η εταιρεία τσιγάρων ανακοίνωσε ότι τα ηλεκτρονικά της τσιγάρα iQOS ξεπέρασαν τα τσιγάρα Marlboro όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, καθώς ο όγκος αποστολών τσιγάρων μειώθηκε κατά 1,9%. Τα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου 2023 μειώθηκαν στα 2,19 δισ. δολάρια ή 1,41 δολάρια ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο, από 2,38 δισ. δολάρια ή 1,54 δολάρια ανά μετοχή το προηγούμενο τρίμηνο.

Εμπορεύματα

Το ενισχυμένο δολάριο παραγκώνισε οριακά τον χρυσό. Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησαν σήμερα, καθώς επηρεάστηκαν από την ενίσχυση του δολαρίου και τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το παλλάδιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία, εξαιτίας των δυσμενών προοπτικών ζήτησης μακροπρόθεσμα. Συγκεκριμένα ο χρυσός spot υποχώρησε οριακά κατά 0,13% στα 2.031,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα μfutures χρυσού στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,2%, κλείνοντας στα 2.047,9 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο spot σημείωσε πτώση 1,3% στα 882,85 δολάρια ανά ουγγιά. Ενδοσυνεδρειακά έφτασε στα 856,38 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Αλλού, το ασήμι σημείωσε άνοδο άνοδο 1,6% στα 22,55 δολάρια ανά ουγγιά και η πλατίνα κέρδισε 0,6% στα 884,91 δολάρια.

Εν μέσω της γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή και την άρνηση Νετανιάχου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, οι τιμές πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα παίρνουν την ανιούσα. Το αμερικάνικο αργό παράδοσης Μαρτίου ενισχύθηκε κατά 2,36 δολάρια ή 3,2%, για να διαμορφωθεί στα 76,22 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Αυτό ήταν το υψηλότερο φινάλε του συμβολαίου του πρώτου μήνα από τις 30 Ιανουαρίου. Το brent παράδοσης Απριλίου πρόσθεσε 2,42 δολάρια ή 3,1% στα 81,63 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures Europe, διαμορφούμενο στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου. Η βενζίνη παράδοσης Μαρτίου ενισχύθηκε κατά 3,5% στα 2,34 δολάρια το γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης παράδοσης Μαρτίου ενισχύθηκε 2,7% στα 2,89 δολάρια το γαλόνι. Το φυσικό αέριο παράδοσης Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 1,92 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, μειωμένο κατά 2,5%, σημειώνοντας άλλη μια διακανονισμό στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2020.