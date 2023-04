Γιατί η έλευση Μαΐου «φοβίζει» Χρηματιστήριο - τράπεζες

Από τα «χείλη» των κεντρικών τραπεζών κρέμονται οι αγορές μετοχών βαδίζοντας προς έναν μήνα που «φοβίζει» και υπό τη γνωστή ρήση του «Sell in May and Go Away». Το «σήμα» που στέλνουν οι τραπεζικές μετοχές και η ανάγκη για υψηλές ζώνες άμυνας στο Χρηματιστήριο. Τι δείχνει η εικόνα των «κυμάτων» για τραπεζικό δείκτη και Alpha Bank.

Από τα «χείλη» των κεντρικών τραπεζών κρέμονται οι αγορές μετοχών βαδίζοντας προς έναν μήνα που «φοβίζει» και υπό τη γνωστή ρήση του «Sell in May and Go Away».

Το εύθραυστο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σκηνικό, η εμπιστοσύνη που κλονίζεται και αποτυπώνεται εμφανώς πλέον στο διεθνές τραπεζικό σύστημα στη βάση και της ελλιπούς εποπτείας, το «American Dream» που ξεθωριάζει και εξελίσσεται σε μια παγίδα χρέους και η αβεβαιότητα που ενισχύεται κατακόρυφα καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη εν ριπή οφθαλμού, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αγοραστικών κινήσεων από τα χαρτοφυλάκια, που θέτουν επί τάπητος πλέον έναν πιο «αμυντικό» προσανατολισμό καθώς αναθεωρείται το σενάριο μιας «απότομης προσγείωσης» («hard landing» σενάριο) της οικονομίας. Μιας παγκόσμιας οικονομίας που συνεχίζει να «ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί» και δε διαθέτει κανένα «μαξιλάρι» και καμία «θωράκιση» έναντι μιας απότομης ύφεσης, τη στιγμή μάλιστα που οι κίνδυνοι - αλληλοσυνδεόμενοι ως επί το πλείστον - παραμένουν πολύ πιο αυξημένοι από ό,τι συνήθως.

Τα επίμονα υψηλά χαρακτηριστικά που λαμβάνει ο δομικός πληθωρισμός (αρκετά δυσμενέστερη η εικόνα στην Ευρωζώνη που δε έχει δείξει ακόμη να έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο του, ώστε να υπάρξει μετέπειτα μια αποκλιμάκωση) αποτελούν τη «ρίζα» του προβλήματος, δημιουργώντας αμφιβολίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις και το προσδοκώμενο «pivot» των κεντρικών τραπεζών. Είτε λοιπόν ζεις και συμβιβάζεσαι - προς ώρας - με έναν πληθωρισμό αρκετά υψηλότερο του στόχου, είτε συνεχίζεις να αυξάνεις τα επιτόκια οδηγώντας τις οικονομίες σε ύφεση, ως «αναγκαίο κακό», προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Καλούνται δηλαδή να επιλέξουν τι θα θυσιάσουν και υπό το βάρος ποιων επιπτώσεων.

Σε αυτή όμως την προβληματική βάση, έρχεται να προστεθεί και ο υψηλός και ανερχόμενος διψήφιος πληθωρισμός των τροφίμων που διαμορφώνει επίσης μια «τέλεια καταιγίδα» για τους κεντρικούς τραπεζίτες. Η εντυπωσιακή αύξηση των τιμών των τροφίμων έρχεται, παρά το γεγονός, ότι οι τιμές των βασικών προϊόντων διατροφής έχουν μειωθεί κατακόρυφα τους τελευταίους εννέα μήνες και είναι πλέον χαμηλότερες, από ό,τι πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιπλέον, ενώ μέρος της πτώσης στις τιμές χονδρικής των τροφίμων θα μετακυλίεται στους καταναλωτές, η ελάφρυνση της επιβάρυνσης θα είναι τελικά αρκετά περιορισμένη, καθώς η μετάβαση από τη χονδρική στη λιανική, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και εργασίας και η διατήρηση των περιθωρίων κέρδους από τις εταιρείες αποτελούν τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την άμεση και σημαντική μετακύλιση της μείωσης των τιμών των τροφίμων στους καταναλωτές.

Και όλα αυτά, με το πετρέλαιο χαμηλότερα από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Ο «μαύρος χρυσός» και οι παράγοντες που απειλούν να βάλουν εκ νέου «φωτιά» στις τιμές του, στενεύουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών από τις κεντρικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, μια ισχυρότερη - από το αναμενόμενο - αναπτυξιακή δυναμικής της κινεζικής οικονομίας, αλλά και η πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ θα περιορίσουν την ποσότητα επιπλέον πετρελαίου που φτάνει στην παγκόσμια αγορά και τυχόν πρόσθετες κινήσεις του καρτέλ θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις τιμές, τη στιγμή που ελλοχεύει ο κίνδυνος απροσδόκητων διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, εξαιτίας των παρατεταμένων γεωπολιτικών ζητημάτων και των ζητημάτων ασφάλειας.

Βέβαια, ενώ όλα αυτά στοιχειοθετούν μια κλιμακούμενη πίεση προς το σύστημα και τοποθετούνται και σε μια πιο ευρεία χρονική βάση, από την άλλη και ο Μάιος, μεμονωμένα, αποτελεί έναν επίφοβο μήνα για τις μετοχές. Τα ιστορικά δεδομένα υποστηρίζουν τη βάση της επενδυτικής στρατηγικής του «Sell in May and Go Away», που βρίσκει τις αγορές να υποαποδίδουν στο εξάμηνο μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου, καταγράφοντας μια πολύ ισχυρότερη κίνηση μεταξύ Νοεμβρίου - Απριλίου. Με αφετηρία το 1945, φαίνεται πως ο δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει μια μέση σωρευτική άνοδο της τάξεως του 6,7% την χρονική περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου - Απριλίου σε σύγκριση με μια μέση άνοδο της τάξεως του 2% περίπου μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου. Φυσικά, οι εποχικοί παράγοντες κατέχουν σημαντική θέση (όπως και στο «Santa Claus Rally») στην ισχυροποίηση της συγκεκριμένης επενδυτικής στρατηγικής, ωστόσο οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ο επιχειρηματικός κύκλος και το περιβάλλον της αγοράς «φώτισαν» και και κάποια πιθανά τρωτά σημεία στην αντίληψη και την παγίωση αυτής ως ενός σταθερού κανόνα. Για παράδειγμα, η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγορές και κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2019 - Απριλίου 2020, που συνήθως είναι γνωστή για μια περίοδο υψηλών αποδόσεων. Από τον αντίποδα, μια εναλλακτική επιλογή αποτελεί το «rotation» και η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων, αλλά στη βάση της ατζέντας των γεγονότων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, τα περιθώρια ελιγμών στο «κυνήγι» των αποδόσεων περιορίζονται για το φετινό Μάιο.

Το διεθνές κλίμα επηρεάζει το Χρηματιστήριο

Σε αυτό το σκηνικό, το Χρηματιστήριο έχοντας αυτονομηθεί από τον Οκτώβριο του 2022 - που αποτέλεσε την απαρχή μιας σπουδαίας ανοδικής κίνησης - καλείται πλέον να ανταπεξέλθει και να χτίσει υψηλές «ζώνες άμυνας» για να αποκρούσει τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά «πυρά». Απέχοντας μόλις 14 συνεδριάσεις από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στις 21 Μαΐου, η εγχώρια αγορά λαμβάνει πιο επιφυλακτικά χαρακτηριστικά, ακολουθώντας το «δρόμο» του «profit taking» και αναζητώντας πιο ελκυστικά σημεία εισόδου σε ένα ευρύτερο «pullback». Η συνέχεια που δίνεται ως προς την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η καλύτερη εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών, η απόσταση βολής που απέχει από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αλλά και το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων των εισηγμένων αποτελούν ισχυρά «χαρτιά» για τους long, που εύκολα μπορούν να «καούν» σε μια ενδεχόμενη πυροδότηση ενός διεθνούς sell off. Άλλωστε, το ήδη ανοιχτό ρήγμα που αφήνουν πίσω τους οι κεντρικές τράπεζες φαίνεται να διευρύνεται όπως και τα τραπεζικά «θύματα» που πέφτουν σε αυτό (Silicon Valley Bank, Signature Bank, έπεται η First Republic Bank με την Credit Suisse να καταρρέει υπό την απουσία της ουσίας των λέξεων «εμπιστοσύνη» και «αξιοπιστία»). Όπως πολύ εύστοχα δήλωσε o Larry Summers (πρώην υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ) «αυτά τα πράγματα είναι όπως οι δασικές πυρκαγιές, είναι πολύ πιο εύκολο να τις αποτρέψεις, παρά να τις περιορίσεις αφού αρχίσουν να εξαπλώνονται».

Σύμφωνα λοιπόν με την κυματική ανάλυση και τον Αντώνη Κοφινάκο, πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων σε παράγωγες αξίες, υπεύθυνο χρηματιστηριακής εκπαίδευσης στην Trader24 και εισηγητή στο Financial Trading του Aegean College, ο τραπεζικός δείκτης την 1 Μαρτίου σημείωσε υψηλό στις 954,15 μονάδες και εν συνεχεία διολίσθησε, καταγράφοντας απώλειες 26,4% σε διάστημα είκοσι ημερών. Η καθοδική κίνηση της τιμής σημειώθηκε με πέντε καθοδικά κύματα δημιουργώντας το προωθητικό κύμα Α. Απο τις 20 Μαρτίου μέχρι και 21 Απριλίου σημειώθηκε το διορθωτικό - ανοδικό κύμα Β με τη μορφή τριών υποκυμάτων (A - B- C). Για την ολοκλήρωση του διορθωτικού κύματος Β (A - B- C) η θεωρία αναφέρει ότι συμβαίνει με την καθοδική διάσπαση του τετάρτου κύματος (IV) του υποκύματος C. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι και με την καθοδική διάσπαση του υποκύματος Β θα έχουμε ένδειξη για την ολοκλήρωση του κύματος Β του μεγαλύτερου Βαθμού. Στον αντίποδα, εάν η τιμή διασπάσει ανοδικά το τέταρτο υποκύμα (4) του κύματος Α, θα έχουμε ενεργοποίηση «reverse head & shoulders».

Την ίδια εικόνα - μέτρηση έχει και η μετοχή της Alpha Bank. Η πτώση που καταγράφηκε το Μάρτιο με δομή πέντε υποκυμάτων είναι το προωθητικό κύμα Α. Εν συνεχεία, ακολούθησε το διορθωτικό κύμα Β όπου ολοκληρώθηκε 19 Απριλίου και σύμφωνα με τη θεωρία που αναφέραμε παραπάνω, για μια καθοδική συνέχιση θα πρέπει η τιμή να διασπάσει το υποκύμα Β του κύματος Β.

- Για μια περαιτέρω κατανόηση και εκμάθηση της κυματικής θεωρίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video «Εισαγωγή στην Elliott Wave Analysis» ( https://www.youtube.com/watch?v=zps2pC9k7xc&t=1578s )

Αποποίηση Ευθυνών: Το παρόν άρθρο έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Οι αρθρογράφοι και το insider.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη από πλευράς των αναγνωστών ή άλλων τρίτων.