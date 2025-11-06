Αφαιρείται από τη σύνθεση του MSCI Greece ο τίτλος της Metlen

Ταυτόχρονα, ο οίκος ανακοίνωσε ότι εντάσσει στη σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Small Cap Index τους τίτλους των Cenergy και Viohalco.

Ο τίτλος της Metlen τίθεται εκτός της σύνθεσης του δείκτη MSCI Greece Standard Index, όπως προκύπτει από τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο οίκος στο πλαίσιο της περιοδικής αναθεώρησης των δεικτών του.

Η μετοχή συμμετείχε στη σύνθεση του δείκτη με στάθμιση 6,25%, μαζί με τους τίτλους των ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Μετά την αναθεώρηση, και καθώς η Metlen δεν αντικαθίσταται από άλλη μετοχή στη σύνθεση του δείκτη, οι σταθμίσεις θα αναπροσαρμοστούν.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 24ης Νοεμβρίου.