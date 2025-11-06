Αναπτυξιακός: Αντίστροφη μέτρηση 90 ημερών για 361 επενδυτικά σχέδια €1,5 δισ.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το πρώτο κρας τεστ του νέου Αναπτυξιακού. Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το πρώτο κρας τεστ του νέου Αναπτυξιακού. Στα δύο πρώτα καθεστώτα για την μεταποίηση και για τις επενδύσεις στην παραμεθόριο κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και όπως έχει δεσμευτεί ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες.

Η προθεσμία για τις μεγάλες επενδύσεις ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα αγροδιατροφής, εξωστρέφειας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Υπενθυμίζεται πως το κάθε καθεστώς από τα τρία πρώτα που προκηρύχθηκαν φέτος έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, τα μισά εκ των οποίων θα διατεθούν με τη μορφή φοροαπαλλαγής επί των κερδών της επιχείρησης που υλοποιεί την επένδυση και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση για εξοπλισμό-υποδομές, leasing ή για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πέρα από τις επιχορηγήσεις και τις φοροαπαλλαγές τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στα καθεστώτα των μεγάλων επενδύσεων και των παραμεθόριων περιοχών θα μπορούν να βγάλουν και fast track άδειες.

Νέο καθεστώς και για ΑΙ

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ύψους 150 εκατ. ευρώ «για να στηρίξουμε επενδύσεις που θα φέρουν την καινοτομία στην παραγωγή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI καθώς και στο πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator που δίνει σε start-up επιχειρήσεις πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι μέχρι το τέλος του 2026 να έχουν προχωρήσει επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο προκήρυξης καθεστώτος για τουριστικές επενδύσεις το 2026, εφόσον αφορούν επενδύσεις όπου θα έχουν «προσθετική αξία» και δεν ενισχύουν ήδη τουριστικά υπεραναπτυγμένες περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και ένας ακόμη κύκλος για τις «μεγάλες επενδύσεις» αν υπάρξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με ισχυρή παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας, τονίζοντας πως «ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική Ελλάδα». Επισήμανε επίσης ότι «η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι όροι ευημερίας και ασφάλειας για την πατρίδα μας, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς».