Έμπολα: Οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για αντιμετώπιση και πρόληψη νέων κρουσμάτων

Ποια είναι τα πιο ελπιδοφόρα υποψήφια εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό.

Σε απάντηση στην τρέχουσα έξαρση της νόσου Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με κρούσματα να έχουν αναφερθεί και στην Ουγκάντα, ο ΠΟΥ συγκάλεσε αρκετές από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών του ομάδων.

Αυτές οι ομάδες αξιολόγησαν πιθανά εμβόλια και θεραπευτικές αγωγές τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία της νόσου από τον ιό Bundibugyo (BVD). Οι συμβουλευτικές ομάδες του ΠΟΥ συνέστησαν όλα τα προϊόντα που έχουν εντοπιστεί και εξεταστεί να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλινικές δοκιμές, ώστε να δημιουργούνται αξιόπιστα δεδομένα και να διασφαλίζεται ασφαλής, ηθική και αποτελεσματική έρευνα.

Ο ΠΟΥ συγκάλεσε μια σειρά συναντήσεων με τις τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες του Σχεδίου Έρευνας και Ανάπτυξης του ΠΟΥ σχετικά με υποψήφια εμβόλια και θεραπευτικές αγωγές για την Ινδοπνευμονική Νόσο (IBD).

Παράλληλα, ο ΠΟΥ συγκάλεσε επίσης την Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ανοσοποίηση (SAGE) και η ομάδα εργασίας της για το εμβόλιο του Έμπολα θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον πιθανό ρόλο των αδειοδοτημένων εμβολίων Έμπολα κατά τη διάρκεια επιδημιών από τον ιό BVD.

Βασικές συστάσεις

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αδειοδοτημένες θεραπείες ή εμβόλια ειδικά εγκεκριμένα για την πρόληψη και τη θεραπεία της Ιδιοπαθούς Δερματοπάθειας (ΙΔΔ).

Παρ' όλα αυτά, οι συμβουλευτικές ομάδες του ΠΟΥ εξέτασαν αρκετά υποψήφια προϊόντα που είναι αρκετά πολλά υποσχόμενα ώστε να δικαιολογούν την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για αξιολόγηση σε κλινικές δοκιμές.

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται τώρα στενά με τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα ​​για να διευκολύνει την εφαρμογή της αξιολόγησης της έρευνας για αυτά τα προϊόντα.

Αντιμετώπιση των περιστατικών

Για τη θεραπεία, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνέστησαν να δοθεί προτεραιότητα σε τρεις υποψήφιες θεραπευτικές ουσίες για αξιολόγηση στην έρευνα (δηλαδή σε κλινικές δοκιμές) μεταξύ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ΙΔΒ: τα μονοκλωνικά αντισώματα MBP134 και Maftivimab® , καθώς και το αντιιικό ρεμδεσιβίρη .

Συνιστάται επίσης για αξιολόγηση η συνδυαστική θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα και ρεμδεσιβίρη.

Πρόληψη νέων κρουσμάτων

Για την προφύλαξη μετά την έκθεση μεταξύ των επαφών επιβεβαιωμένων και πιθανών κρουσμάτων, η από του στόματος χορηγούμενη αντιιική οβελδεσιβίρη κρίθηκε ως υποψήφιος προτεραιότητας, αν και οι ειδικοί σημείωσαν ότι αυτή η προσέγγιση εξαρτάται από την αποτελεσματική ιχνηλάτηση επαφών, η οποία παραμένει επιχειρησιακά δύσκολη σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η έρευνα για την προφύλαξη μετά την έκθεση περιλαμβάνει τη χορήγηση δισκίων οβελδεσιβίρης σε επαφές κρουσμάτων για να αξιολογηθεί εάν αυτό τους εμποδίζει να αναπτύξουν τη νόσο Έμπολα.

Το πιο ελπιδοφόρο υποψήφιο εμβόλιο καθορίστηκε από τους ειδικούς ως το εμβόλιο μίας δόσης rVSV Bundibugyo (το οποίο αναπτύσσεται από την Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολιασμού κατά του AIDS ή IAVI). Η ανάπτυξη αυτού του υποψήφιου εμβολίου μίας δόσης πιθανότατα θα απαιτήσει 7-9 μήνες προτού είναι έτοιμο να αξιολογηθεί μέσω κλινικής δοκιμής για την ικανότητά του να αποτρέπει τον BDV.

Ένα άλλο υποψήφιο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo (που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης/Ινστιτούτο Ορού της Ινδίας), θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι διαθέσιμο εντός 2-3 μηνών για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μέσω κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη πρόσθετα δεδομένα από ζώα για την υποστήριξη και την επιβεβαίωση της περαιτέρω ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι μια προσέγγιση εμβολιασμού μίας δόσης αυτού του υποψήφιου εμβολίου θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για επαφές με κρούσματα Έμπολα, ενώ μια στρατηγική δύο δόσεων θα μπορούσε να εξεταστεί για πληθυσμούς υψηλού κινδύνου αλλά μη εκτεθειμένους, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι ανταποκριτές πρώτης γραμμής.

Οι συγκλημένοι εμπειρογνώμονες εξέτασαν επίσης τον πιθανό ρόλο του Ervebo, του μόνου αδειοδοτημένου εμβολίου κατά του Έμπολα. Έχει εγκριθεί για χρήση κατά τη διάρκεια επιδημιών που προκαλούνται από τον πιο συνηθισμένο ιό Έμπολα στην Αφρική, από την οικογένεια των ορθοεβολαϊών.Το Ervebo δεν έχει άδεια για την πρόληψη της BVD και τα στοιχεία σχετικά με τη διασταυρούμενη προστασία από άλλα είδη ιού Έμπολα παραμένουν περιορισμένα και ασαφή. Ο ΠΟΥ συνιστά να μην χρησιμοποιείται το Ervebo εκτός προσεκτικά σχεδιασμένων ερευνητικών περιβαλλόντων, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοσή του κατά του BDV.

Διασφάλιση ηθικών και ασφαλών κλινικών δοκιμών

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα, τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), το ANRS Emerging Infectious Diseases (Γαλλική Εθνική Υπηρεσία Έρευνας για το AIDS και την Ιογενή Ηπατίτιδα) και άλλοι επιστημονικοί εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών φαρμάκων που έχουν προτεραιότητα μέσω κλινικών δοκιμών πεδίου.

Ο ΠΟΥ ζητά ταχεία πρόσβαση σε βασικές προμήθειες, ισχυρότερη προστασία της κοινότητας, δέσμευση και εμπιστοσύνη, καθώς και συντονισμένες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μέτρων αντιμετώπισης της Ιδιοπαθούς Βοήθειας (ΙΒΔ).

Όλες οι έρευνες πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα, υπό την ηγεσία των εθνικών υγειονομικών αρχών και σε στενή διαβούλευση με τις πληγείσες κοινότητες.

Εν τω μεταξύ, η προτεραιότητα του οργανισμού είναι να σταματήσει τη μετάδοση με εργαλεία που χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση του Έμπολα, τα οποία περιλαμβάνουν την επιτήρηση ασθενειών, την ταχεία εξέταση και διάγνωση, την ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση και τη φροντίδα των ασθενών, την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τη συμμετοχή της κοινότητας και τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές.

