ΠΟΥ: Αποδεσμεύει 2 εκατ. δολάρια για την υγειονομική στήριξη Λιβάνου, Ιράκ και Συρίας

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες για την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση και τους κινδύνους αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία στην ευρύτερη περιοχή, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αποδεσμεύει έκτακτα κονδύλια από ειδικό Ταμείο, για να στηρίξει τις πληγείσες περιοχές. Ήδη οι συγκρούσεις από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν 21 χώρες παγκοσμίως , συμπεριλαμβανομένων 14 χωρών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία έχουν αναφερθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Λίβανο, όπου εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες τραυματισμοί έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες περίθαλψης, ειδικά σε τομείς όπως τα εξωτερικά ιατρεία και οι Μονάδες Φροντίδας Τραυμάτων.

Μετακινήσεις πληθυσμών

Στο μεταξύ, υπό την πίεση και τον φόβο των νέων πληγμάτων αυξάνεται η μετακίνηση πληθυσμών, ιδιαίτερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Λίβανο, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές και τις εντολές εκκένωσης. Σαν συνέπεια μεγαλώνει με εκθετικούς ρυθμούς η πίεση που ασκείται σε καταφύγια, υπηρεσίες υγείας και συστήματα ανθρωπιστικής υποστήριξης. Έχουν επίσης αναφερθεί επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, με επαληθευμένα περιστατικά που έχουν δυσμενή αντίκτυπο στις υποδομές υγείας και το υγειονομικό προσωπικό καθώς έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί δεκάδες ιατροί και νοσηλευτές. Σε ολόκληρη την περιοχή, οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζουν επιχειρησιακούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στον εναέριο χώρο και στις θαλάσσιες οδούς που εμποδίζουν την μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών και ιατρικού εξοπλισμού.

Δράσεις για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

Για να αντιμετωπιστούν οι υγειονομικές επιπτώσεις στις χώρες που δέχονται τον ισχυρότερο αντίκτυπο, ο ΠΟΥ ενεργοποίησε το τριεπίπεδο Σύστημα Υποστήριξης Διαχείρισης Περιστατικών και συνεργάζεται με τα υπουργεία υγείας και τους εταίρους του για την υποστήριξη της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της διαχείρισης μαζικών ατυχημάτων, τη διατήρηση της επιτήρησης των ασθενειών και τη διασφάλιση της συνέχειας των βασικών υπηρεσιών υγείας.

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες στον τομέα της υγείας συνεχίζουν να αυξάνονται στη Μέση Ανατολή, ο ΠΟΥ έχει ήδη διαθέσει 2 εκατ. δολάρια από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (CFE) προκειμένου να υποστηρίξει την υγειονομική ανταπόκριση στον Λίβανο, το Ιράκ και τη Συρία. Το ταμείο αυτό αποτελεί εσωτερικό μηχανισμό ταχείας χρηματοδότησης, που επιτρέπει στον ΠΟΥ να διαθέσει γρήγορα κεφάλαια για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρήσεων υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα κινητοποιείται πρόσθετη χρηματοδότηση από δωρητές.

«Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τις απαιτήσεις για τα συστήματα υγείας. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές προκλήσεις, η υποστήριξη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην πρώτη γραμμή και τη διατήρηση των υπηρεσιών κρίσιμης φροντίδας. Η απόφαση του ΠΟΥ να αποδεσμεύσει αυτά τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Οργανισμού να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες υγείας που σώζουν ζωές θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης», δήλωσε η Δρ. Χάνα Μπάλκι (Hanan Balkhy), Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ανατολική Μεσόγειο.

Στον Λίβανο, ο αυξανόμενος αριθμός τραυματιών, οι ζημιές στις υποδομές υγείας και η μεγάλης κλίμακας μετατόπιση πληθυσμού ασκούν σοβαρή πίεση στις υπηρεσίες υγείας που ήδη δοκιμάζονται σκληρά. Κονδύλι ύψους 1 εκατ. δολαρίων βοηθά τον ΠΟΥ να ενισχύσει τον συντονισμό έκτακτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας, την κλιμάκωση της φροντίδας τραυμάτων, την ενίσχυση της επιτήρησης ασθενειών και την προμήθεια και διανομή βασικών φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων. Η συνεχιζόμενη ανταπόκριση του ΠΟΥ στον Λίβανο υποστηρίζεται επίσης από συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας.

Στο Ιράκ

Στο Ιράκ, οι υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση, ιδίως τα νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά σε περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις και βίαιες διαδηλώσεις. Οι εγκαταστάσεις υγείας διαχειρίζονται την αυξημένη ζήτηση για επείγουσα περίθαλψη και φροντίδα τραυμάτων, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες ρουτίνας. Ένα πρόσθετο κονδύλι ύψους 500.000 δολαρίων ΗΠΑ θα υποστηρίξει τον συντονισμό έκτακτης ανάγκης, τη διαχείριση μαζικών θυμάτων, την προμήθεια και διανομή φαρμάκων και προμηθειών, τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την επικοινωνία για τον κίνδυνο και τη συμμετοχή της κοινότητας, καθώς και την ενισχυμένη επιτήρηση των ασθενειών.

Στη Συρία

Στη Συρία, περισσότεροι από 104.300 άνθρωποι που πρόσφατα διέσχισαν τη Συρία από τον Λίβανο έχουν φτάσει στη χώρα. Εν τω μεταξύ, στα βορειοανατολικά, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη για περισσότερους από 116.900 εσωτερικά εκτοπισμένους που ζουν σε 165 κοινότητες. Ένα πρόσθετο κονδύλι ύψους 500.000 δολαρίων ΗΠΑ θα υποστηρίξει την προμήθεια και διανομή βασικών φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων, θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που σώζουν ζωές για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς και θα ενισχύσει την επιτήρηση των ασθενειών για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση πιθανών επιδημιών.

Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης πιέζει το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (CFE) θα διατεθεί επίσης για την υποστήριξη στοχευμένων, κατά προτεραιότητα παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας στο Ιράν σε απάντηση στην τρέχουσα σύγκρουση, σε περίπτωση που ζητηθεί η υποστήριξη του ΠΟΥ.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει την ανάγκη για επείγουσα χρηματοδότηση. Πριν από την τρέχουσα κλιμάκωση, ο ΠΟΥ χρειαζόταν 633 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέσω των εκκλήσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία του 2026 για να ανταποκριθεί σε πολύπλοκες και συγκλίνουσες κρίσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από τον Μάρτιο, αυτές οι εκκλήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 37%, απαιτώντας αυξημένη διεθνή υποστήριξη.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Πορτογαλία και η Εσθονία παρείχαν γενναιόδωρη υποστήριξη για την αναπλήρωση του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ. Στους συνεισφέροντες το 2025 περιλαμβάνονταν η Γερμανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιρλανδία, το Κουβέιτ, η Πορτογαλία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Πολωνία, η Ελβετία, οι Φιλιππίνες, η Εσθονία και το Ίδρυμα του ΠΟΥ.

Αυτές οι εθελοντικές συνεισφορές επιτρέπουν στον ΠΟΥ να ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας παγκοσμίως. Ωστόσο, ο Συνεχής Χρηματοδότηση για την Ανθρωπιστική Περίθαλψη (CFE) έχει εξαντληθεί σοβαρά λόγω των μειώσεων στην ανθρωπιστική χρηματοδότηση, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητα του Οργανισμού να κλιμακώνει γρήγορα τις αντιδράσεις σε αναδυόμενες κρίσεις στον τομέα της υγείας.