Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ