Κεραμέως: Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη, και ανησυχητική

Σφοδρή κριτική άσκησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε, πρόκειται για μια πρόταση που στερείται επαρκούς τεκμηρίωσης και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι διαχρονικά αντιμετωπίζει με θετική διάθεση τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έκανε λόγο για μια πρόταση «επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική». Όπως σημείωσε, η πρόβλεψη για εργασία τεσσάρων ημερών με πλήρεις αποδοχές δεν συνοδεύεται από σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του ποιος θα καλύψει το κόστος της πέμπτης ημέρας εργασίας.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδηγώντας πολλές από αυτές σε οικονομικό αδιέξοδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκύψουν απώλειες θέσεων εργασίας, εφόσον αρκετές επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Για να καταστήσει σαφέστερες τις επιπτώσεις, ανέφερε ως παράδειγμα μια μικρή επιχείρηση λιανικής, όπως ένα μανάβικο. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ένας εργαζόμενος απασχολείται τέσσερις ημέρες αλλά αμείβεται για πέντε, ο εργοδότης θα χρειαστεί να καλύψει την επιπλέον ημέρα είτε με νέα πρόσληψη είτε με άλλο τρόπο, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό μισθολογικό κόστος.

Η υπουργός επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να αντέξουν αυτή την επιβάρυνση πιθανότατα θα μετακυλήσουν το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές, με άμεσες συνέπειες στις τιμές και στην ανταγωνιστικότητά τους.

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει γίνει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είχαμε μία ανεργία στα 18%, και σήμερα αυτή η ανεργία, ανάλογα το μήνα, είναι γύρω στο 8, 9, 7, αναλόγως. Είμαστε 10 μονάδες κάτω. Με τεράστιες προσπάθειες, πρώτα από όλα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Είναι αδιανόητο με μία φοβερή ελαφρότητα, η αξιωματική αντιπολίτευση να θέλει να μας οδηγήσει και πάλι σε υψηλότερη ανεργία», είπε και τόνισε τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Η ευχή του κάθε υπουργού Eργασίας, είναι να έρχονται περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις, προφανώς σύννομες, μην παρεξηγηθώ, στις οποίες οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνούν μεταξύ τους για το ποιοι είναι οι βέλτιστοι όροι εργασίας. Και γι' αυτό έχει σημασία η Κοινωνική Συμφωνία, που έδωσε την πλατφόρμα για να γίνεται αυτό και τα κίνητρα για να γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να προστατεύουμε ως κόρην οφθαλμού την αγορά εργασίας, τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί, δεν υπάρχει πιο σημαντική πολιτική σήμερα, κοινωνική πολιτική, απ' το να έχει ο άλλος δουλειά. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, προφανώς μετά την υγεία, με ποια έννοια; Ότι θέλουμε ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του. Όχι να ζει με επιδόματα. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων, όχι μια κοινωνία ανέργων», κατέληξε η υπουργός.