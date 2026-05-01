Δένδιας: Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα

"Καλό μήνα. Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μία ακόμη αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη. Η προστασία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, κατά την Ιδρυτική της Διακήρυξη".

Αυτά σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, για την Πρωτομαγιά, και προσθέτει:

"Οπως αναφέρει σε αυτήν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, «η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ