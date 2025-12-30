Μητσοτάκης για νέο γήπεδο Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: Από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα

Την πορεία των εργασιών στην ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός το πρωί της Τρίτης.

Την πορεία των εργασιών στην ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης (30/12).

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο του εργοταξίου, επιβλέποντας τα έργα που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον «σκελετό» της νέας ποδοσφαιρικής αρένας των «πράσινων», με την τοποθέτηση των πρώτων εξεδρών στις κεντρικές κερκίδες.

Το νέο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 βάσει του χρονοδιαγράμματος που τηρείται, όπως ανέφερε απ’ την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, ευχαριστώντας την κυβέρνηση κι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών για τον Παναθηναϊκό.

«Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει. Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του.

Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης Διπλής Ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή. Μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πορεία του έργου.

Από την πλευρά του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο Αθηναίων στο εργοτάξιο, τονίζοντας: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του ’26 και θα παραδοθεί, όπως ελπίζουμε τον Μάιο του ’27.

Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών για να έχει ένα δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, μία εξέδρα του "Απόστολος Νικολαΐδης" να γίνει σαν μουσειακό αντικείμενο και να υπάρχει εκεί ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά. Να έχουμε ένα μουσειακό χώρο στην Αθήνα κι ένα κέντρο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και καλή τύχη».

Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επισήμανε για το γηπεδικό πρότζεκτ και τη «Διπλή Ανάπλαση»: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ