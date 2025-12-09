«Το νιώθω σαν φίλο»: 1 στους 4 έφηβους στρέφεται στο ChatGPT για την ψυχική του υγεία

Οι ειδικοί προειδοποιούν (ξανά) για τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση του ChatGPT από τους έφηβους, σχετικά με την ψυχική τους υγεία.

Ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό, σχετικά με τα AI chatbots και την υπερβολική χρήση από τους έφηβους, οι οποίοι προτιμούν να αναλύουν τους προβληματισμούς τους σε αυτά, κυρίως γιατί νιώθουν πιο άνετοι να μιλήσουν. Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά μοιάζει αδύνατο να αντιστραφεί η κατάσταση. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Όπως γράφει ο Guardian, μία έφηβη από το Τότεναμ, μετά τον πυροβολισμό ενός φίλου της και μία φονική μαχαιριά ενός άλλου, απευθύνθηκε στο ChatGPT για βοήθεια. Είχε δοκιμάσει τις συνηθισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όμως το «chat», όπως το αποκαλούσε πλέον, της φαινόταν πιο ασφαλές, λιγότερο τρομακτικό και το πιο σημαντικό, πάντα διαθέσιμο, όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί το τραύμα από τον χαμό των φίλων της.