Γιατί δεν πρέπει να πετάμε τη φλούδα του αβοκάντο

Πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε το αβοκάντο για τη βουτυρένια του υφή και τα πολύτιμα θρεπτικά του συστατικά, αλλά υπάρχει ένα μέρος του που σχεδόν πάντα καταλήγει στα σκουπίδια: η φλούδα.

Κι όμως αυτή η λεπτή, σκούρα «πανοπλία» του αβοκάντο είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιοενεργές ενώσεις που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς, του δέρματος και του ανοσοποιητικού. Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να την κοιτάξετε με άλλο μάτι - γιατί η μεγαλύτερη δύναμη του αβοκάντο μπορεί να κρύβεται ακριβώς εκεί που δεν το περιμένατε.

