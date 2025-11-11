Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Google θα επενδύσει 5 δισ. ευρώ στη Γερμανία για επέκταση των ψηφιακών της υποδομών

Η Google θα επενδύσει 5 δισ. ευρώ στη Γερμανία για επέκταση των ψηφιακών της υποδομών
Η Google θα επενδύσει περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ στην επέκταση των ψηφιακών υποδομών της στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, η οποία επικαλείται κύκλους της εταιρίας.

Τα σχέδια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνουν ένα νέο κέντρο δεδομένων στο Ντίτσενμπαχ της Φρανκφούρτης και την επέκταση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης στο Χανάου. Επιπλέον, επειδή οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, σχεδιάζονται ενεργειακού χαρακτήρα έργα, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και ανακυκλωμένου ηλεκτρικού ρεύματος.

«Στον παγκόσμιο αγώνα για τεχνητή νοημοσύνη και οικονομική ανταγωνιστικότητα, η ψηφιοποίηση, οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και οι ασφαλείς, κυρίαρχες υπηρεσίες cloud πρέπει να εξεταστούν από κοινού», θα ανακοινώσει σύμφωνα με την BILD η Google, η οποία περιγράφει το εγχείρημα ως «το μεγαλύτερο επενδυτικό έργο στη Γερμανία μέχρι σήμερα».

