YDC Annual Summit 2025: Οι «Ατομικές Συνήθειες» που Διαμορφώνουν τη Νέα Πραγματικότητα της Ηγεσίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Annual Summit του Your Directors Club (YDC), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο ClubHouse της Μαρίνας Φλοίσβου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 70 ανώτατους ηγέτες και διοικητικά στελέχη από το σύνολο του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Με τίτλο «The Atomic Habits of Successful Leaders», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τα μοτίβα συμπεριφοράς και τις ηγετικές συνήθειες που λειτουργούν ως καταλύτες για βιώσιμη επαγγελματική απόδοση και προσωπική ευημερία.

Το Annual Summit έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός αναφοράς για τη διοικητική κοινότητα της χώρας. Αποτελεί έναν χώρο εμπιστοσύνης και ανταλλαγής εμπειριών, όπου Directors και CEOs συμμετέχουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη μετεξέλιξη της ηγεσίας σε πιο ανθρώπινη, στρατηγική και ολιστική κατεύθυνση. Κεντρικό σημείο του φετινού Summit αποτέλεσαν τα ευρήματα της έρευνας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το YDC σε συνεργασία με τη Global Link, με στόχο τη χαρτογράφηση των συνηθειών και του mindset των κορυφαίων διοικητικών στελεχών της χώρας.

Οι συνήθειες που ξεχωρίζουν τους ηγέτες Η έρευνα κατέγραψε σημαντικά ευρήματα που φωτίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των CEOs και Directors στην ηγεσία και στη διαχείριση της προσωπικής ισορροπίας:

Το Παράδοξο της Ικανοποίησης (The Satisfaction Paradox): Οι Directors, αν και επιδεικνύουν υψηλή διοικητική επάρκεια και ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης (59% έναντι 94% των CEOs).

Το Κενό της Στρατηγικής Διαύγειας (The Clarity Gap): Η στρατηγική σκέψη αναδείχθηκε ως κρίσιμη διαφοροποιητική παράμετρος, καθώς το 46% των CEOs δηλώνει ότι καθοδηγείται από μακροπρόθεσμο όραμα και στόχο, έναντι 24% των Directors.

Η Φυσική Κατάσταση ως Βάση της Ηγετικής Απόδοσης: Και οι δύο ομάδες βαθμολόγησαν χαμηλά τη φυσική τους ευεξία (7.0/10), αναδεικνύοντας την ανάγκη για ολιστική ενδυνάμωση που περιλαμβάνει σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία.

Τα ευρήματα αποτέλεσαν τον πυρήνα ενός διαδραστικού διαλόγου μεταξύ δύο panels, με τη συμμετοχή επιλεγμένων Directors και CEOs. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους άξονες Ευεξία & Διαχείριση Χρόνου, Ανθρώπινες Σχέσεις & Υποστήριξη, καθώς και Ουσία της Ικανοποίησης στη Ζωή.

Directors Panel: Διονύσης Ποτουρίδης (Schneider Electric), Γιώργος Ραμαντάνης (Furuno Hellas), Έρικα Ξηρουχάκη (Eldorado Gold, Greece) CEOs Panel: Γιώργος Λαμπρινός (GEP | PASYMEP), Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas S.A.), Ιάκωβος Μιχαλίτσης (Bausch+Lomb, South Europe) Τη συζήτηση συντόνισε η Χρύσα Σπυροπούλου, Marketing & Communication Director της Affidea.

Όπως τόνισε η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και CEO του YDC: «Το 5ο Annual Summit επιβεβαίωσε τη θέση του YDC ως του μοναδικού χώρου όπου Directors και CEOs συνομιλούν ανοιχτά για τη σύγχρονη ηγεσία, πέρα από τις επιχειρησιακές τους ατζέντες.Τα φετινά ευρήματα αναδεικνύουν ότι η ηγετική επιτυχία δεν βασίζεται μόνο σε δεξιότητες, αλλά σε συνειδητές, σταθερές συνήθειες που συνδυάζουν τη στρατηγική διαύγεια με την προσωπική ευεξία. Για τους Directors, η πρόκληση είναι η μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα στρατηγικής αντίληψης και αυτοπεποίθησης. Για τους CEOs, η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις της ηγεσίας και στη βιώσιμη πληρότητα ζωής.»