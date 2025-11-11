Γερμανία: Αποζημίωση καλείται να καταβάλει το ChatGPT για παράνομη χρήση στίχων

Η χωρίς άδεια χρήση στίχων τραγουδιών από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι παράνομη, έκρινε το Κρατιδιακό Δικαστήριο του Μονάχου σε υπόθεση της γερμανικής εταιρίας πνευματικών δικαιωμάτων (GEMA) εναντίον της OpenAI, παρόχου του ChatGPT.

Εάν μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί στίχους τραγουδιών χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη σχετική άδεια, παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απεφάνθη το δικαστήριο, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα της GEMA, ότι η αυτόματη χρήση στίχων τραγουδιών συνιστούσε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και διανομή. Σε αυτό το πλαίσιο, η OpenAI θα κληθεί να καταβάλει αποζημίωση για ό,τι έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα, μεταξύ των οποίων κάποια ιδιαίτερα δημοφιλή στον γερμανόφωνο χώρο, όπως το «Männer» του Χέρμπερτ Γκρενεμάιερ και το χριστουγεννιάτικο «In der Weihnachtsbäckerei» του Ρολφ Τσουκόφσκι.

Η GEMA πάντως δεν επιδιώκει την απαγόρευση χρήσης των στίχων, αλλά την αποζημίωση των δικαιούχων, ενώ η σημερινή απόφαση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η OpenAI έχει το δικαίωμα έφεσης. «Έχουμε έναν εξαιρετικά έξυπνο κατηγορούμενο, ικανό να αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής. Φαίνεται εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιεί πως, αν θέλεις να κατασκευάσεις κάτι, τα απαραίτητα εξαρτήματα τα αποκτάς και δεν χρησιμοποιείς ξένη ιδιοκτησία. Αυτό που κάνει ο εναγόμενος δεν διαφέρει από αυτό που κάνουν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα έργα κάποιων δημιουργών», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της GEMA Κάι Βελπ και εξέφρασε την ελπίδα η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου να χρησιμεύσει ως βάση για αντίστοιχες υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ