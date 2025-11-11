Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot ο Robeson Mandela Reeves

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Φαρρή.

Ο κ. Robeson Mandela Reeves εκλέχθηκε νέο μέλος του ΔΣ και θα αναλάβει νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Φαρρή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το Δ.Σ. της INTRALOT ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

2. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

3. Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

4. Νικόλαος Νικολακόπουλος, εκτελεστικό μέλος,

5. Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος,

6. Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Vladimira-Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

10. Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και

11. Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή (President)

και ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος την θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operating

Officer).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με εξαετή θητεία από την 30.05.2024